Para muchos fanáticos del anime, es posible que hayan comenzado inadvertidamente con personajes como Dragon Ball Z para hacer el top 10 de las mejores series. Ese programa fue tremendamente popular durante los años 90. Sin embargo, es posible que muchos de esos espectadores no se hayan convertido en fanáticos del género a largo plazo.

Después de ver muchas de las mejores series de anime y volver a ver algunas de las favoritas, trajimos una lista a La Verdad Noticias una lista de las mejores series de anime según los fans.

Los fanáticos tienen una relación especial con cada una de las series seleccionadas. No sólo atrajeron, cada uno por sus propias razones, sino que los estilos artísticos, la actuación de voz, la música y la partitura, los temas difíciles y la naturaleza estimulante de muchos de ellos son lo que los hace destacar.

Re: Zero - Comenzando la vida en otro mundo

Personales de la exitosa serie de anime Re:Zero

Re: Zero comienza bastante simple, pero rápidamente se convierte en una serie basada en ciclos de tiempo, desarrollo de personajes y villanos únicos. La aventura no es lineal y los ciclos de tiempo no siempre siguen la ruta esperada una vez que se reinician.

El personaje principal, Subaru, es arrojado a otro mundo, Isekai, y sus aventuras comienzan después de un encuentro casual con la heroína, Emilia. Tiene muchos matices cómicos, con Subaru, un fanático del anime, inicialmente tratando de predecir todo lo que sucederá en su entorno basándose en su experiencia viendo anime. Pero las cosas no salen así.

El hecho de estar en el lugar 10 de las mejores series de anime de toda la historia no demeritan el éxito de la serie, pues se encuentra entre las favoritas del público de todo el mundo y eso no es cualquier cosa.

Serie de anime: Death Note

Dos increíbles personajes de la famosa serie de anime estrenada en 2003

Después de descubrir un cuaderno capaz de matar personas cuando sus nombres están escritos en él, la serie gira en torno a un estudiante de secundaria muy inteligente, Light Yagami. Death Note se basa en un manga del mismo nombre, que se publicó entre 2003 y 2006.

El programa es popular en gran parte gracias a sus temas de género de misterio y terror. Lo disfrutan tanto el público japonés como el internacional. La historia es relativamente corta, abarca menos de 40 episodios, lo que la hace concisa y al grano sin desviarse demasiado, lo que a menudo puede suceder con series extendidas.

Actualmente se ubica en el lugar 9 del top 10, y es un hecho impresionante pues los fans no han dejado de ver la serie pese al paso del tiempo. Los expertos aplauden que la serie se maneje de manera directa y sin rodeos, característica que la ha llevado al éxito.

Naruto, exitosa serie de anime

Naruto, el protagonista de la serie siempre comía ramen

Naruto, la exitosa serie de anime, se desarrolló entre 2002 y 2007, y Naruto: Shippuden se emitió entre 2007 y 2017. La serie se basa en el manga Weekly Shonen Jump de Masashi Kishimoto lanzado en 1999.

La serie gira en torno a un mundo ficticio de Shinobi, donde Naruto aprende a convertirse en un maestro ninja con la ayuda de sus amigos y otros maestros. Las técnicas Ninja utilizadas en las batallas se derivan de la energía de los chakras.

Tratando temas sobre fuertes lazos con amigos y familiares, traición y superación de diversas situaciones, el espectáculo es una intrigante aventura para todas las edades. Es fácil entrar en el programa, especialmente para los recién llegados, y muchos fanáticos lo consideran como uno de los mejores animes que merece su lugar en las 10 listas principales y, para muchos, incluso en el número uno. Naruto probablemente tiene una de las mayores bases de fanáticos del anime en todo el género.

Rurouni Kenshin: Samurái errante

El espadachín más famoso del anime

Rurouni Kenshin es un anime basado en un espadachín errante que intenta dejar atrás su atormentado pasado. Tiene lugar en la era Meiji de Japón con un vistazo a la vida de las personas durante ese tiempo. Después de tropezar con una escuela de artes marciales en apuros, decide ayudar, tratando de vivir una vida simple, pero resulta ser todo lo contrario.

La serie aborda una amplia gama de temas, pero hay un tono subyacente de ser humilde y entrega para ayudar a los menos afortunados y necesitados. Hay numerosas aventuras en la serie repletas de gran acción con un estilo anime que combina de manera brillante. Es simplemente una gran historia completa.

Rurouni Kenshin definitivamente merece un lugar en el top 10 de los mejores series de todos los tiempos ocupando actualmente el lugar número 7 entre los éxitos más grandes del anime; muchos fans no dudan que en el próximo conteo esté entre los primeros cinco lugares.

Anime: Ghost in the Shell

Ghost in the Shell es una serie inspirada en otra generación de anime

En un futuro no muy lejano, la Mayor Motoko Kusanagi, o simplemente la Mayor, y su grupo de oficiales como parte de la Sección de Seguridad Pública 9 luchan contra la alta delincuencia en Japón. Ghost in the Shell se desarrolla en 2030, donde la ciencia y la tecnología han avanzado permitiendo que los humanos se conviertan en cyborgs con diferentes habilidades para ayudar a la humanidad a progresar. Sin embargo, los sindicatos japoneses han comenzado a utilizarlos en su beneficio.

Ghost in the Shell ha inspirado a una generación de otros animes, series de televisión y películas gracias a sus conceptos y estilo artístico, dirigido por Mamoru Oshii. Si bien su película de acción en vivo puede no haber recibido elogios similares, sigue siendo una de las mejores series de anime de todos los tiempos.

Actualmente ocupa el lugar seis dentro del top 10 de las mejores series de anime de todos los tiempos, según calificaron los fanáticos y eso reafirma el éxito de la manga.

Steins;Gate

Steins; Gate está en el lugar 5 del top 10 de mejores series de anime

Steins; Gate se encuentra entre las 10 series de anime mejor clasificadas de todos los tiempos en muchas de las plataformas de clasificación. Esta no es la única razón por la que merece un lugar en la lista. Sus temas de ciencia ficción y viajes en el tiempo son uno de los mejores de la televisión y el cine. El espectáculo se lleva a cabo en Akihabara, Tokio, que es un lugar que muchos fanáticos pueden visitar.

Rintaro Okabe, un estudiante universitario, descubre el viaje en el tiempo y, junto con sus compañeros de trabajo en Future Gadget Laboratory, debe intentar evitar que una corporación malvada cumpla sus planes. Hay una serie de giros en la trama y momentos sorpresa para mantenerte atento episodio tras episodio.

Los fans decidieron que en esta lista ocupará el lugar 5 y es muy apreciable tomando en cuenta el número de series de anime que hay en el menú. Steins; Gate logró resaltar desde el momento en el que se estrenó y su éxito se mantiene.

Fullmetal Alchemist, exitosa serie de anime

Personajes de la exitosa serie Fullmetal Alchemist

La serie de anime se divide en dos, Fullmetal Alchemist y Fullmetal Alchemist: Brotherhood. La serie se basa en una serie de manga, que ambos programas siguen bastante de cerca al principio. El primero, sin embargo, llegó a su final sin que la serie de manga hubiera concluido, al igual que Game of Thrones. Fullmetal Alchemist: Brotherhood se basa en la totalidad del manga completo.

Después de un intento de revivir a su madre fallecida usando la alquimia, dos hermanos se ven gravemente afectados cuando salen horriblemente mal. El hermano mayor, Edward, pierde su brazo, mientras que su hermano menor, Alphonse, pierde todo su cuerpo y toma la forma de una armadura de metal para salvarlo de la muerte. Resucitar a alguien de entre los muertos es un gran tabú en el mundo de la alquimia, con graves consecuencias, como demuestran los resultados. Partieron en busca de la Piedra Filosofal en un intento de corregir sus errores.

Pero esto es solo el comienzo de una aventura salvaje para el dúo. Cuando abandonan su pequeña ciudad natal, se ven empujados a un mundo mucho más grande que ellos, teniendo que superar muchos desafíos y también para evitar que un grupo malvado también encuentre la Piedra Filosofal para lograr sus objetivos.

Samurái Champloo

El samurái protagoniza una serie de anime tranquila y divertida

Después de un encuentro casual, Fuu, una camarera adolescente que trabaja en una casa de té, rescata a dos maestros espadachines, Mugen y Jin, que han sido arrestados por la policía japonesa después de que su batalla provoque inadvertidamente la muerte de un hijo del magistrado local. En ese momento, el hijo estaba acosando a Fuu, quien salva al dúo como resultado de ayudarla. Ella les pide a los dos que la acompañen a través de Japón en busca del Samurái que huele a girasoles, y aquí es donde realmente comienza la aventura.

El espectáculo tiene lugar en el Japón de la era Edo. Lo bueno de eso es que Samurai Champloo intenta ser históricamente preciso con el período de tiempo, no solo en los estilos de vida, sino también en los eventos que tienen lugar, en los que los personajes están directamente involucrados.

Es una serie de anime tranquila que es divertida y, a veces, exagerada. Pero su estilo artístico y sus elementos cómicos lo convierten en un reloj fácil de ver para los espectadores de anime por primera vez.

Samurai Champloo es también solo uno de los tres programas de anime que mi prometido ha querido ver en su totalidad. Los temas de la música hip-hop también se pueden relacionar, traen un estilo único junto con ellos, para acompañar las grandes batallas de espadas a lo largo de la serie.

Darker Than Black

Es la segunda serie favorita del anime, según los fanáticos

Hace una década, una misteriosa anomalía conocida como Heaven's Gate apareció en la mayor parte de América del Sur. Poco después, otro de estos apareció en Tokio, conocido como Hell's Gate, que alteró el cielo y causó estragos en los alrededores. Como resultado de esto, las estrellas en el cielo desaparecieron, reemplazadas por estrellas falsas. Cada una de estas estrellas falsas está vinculada a personas que poseen habilidades especiales, conocidas como Contratistas.

Estos contratistas han sido encontrados y entrenados por varios gobiernos para utilizarlos como espías y asesinos. Sin embargo, cada vez que usan sus habilidades, tienen que "pagar el precio", que se presenta en varias formas, comer en exceso, autolesionarse, cambiar sus cuerpos y cosas por el estilo. Los poderes vienen a costa de su humanidad, asesinando a través de objetivos y razones, suprimiendo cualquier obstáculo emocional y humano que les impida alcanzar sus metas.

Darker Than Black es una de las series de anime favoritas de todos los tiempos. Está muy bien valorado por muchos, pero lamentablemente no suele aparecer en muchas listas. Me encanta el programa y se requieren al menos dos relojes de la serie para apreciar todos los detalles y el significado extraído del programa. Puede ser un período relativamente corto de episodios, pero no es fácil de ver, especialmente para los nuevos fanáticos del anime. A pesar de la falta de humanidad de Contractor, Hei, el personaje principal, es una ligera contradicción de esto, luchando contra otros Contratistas a través de un grupo conocido como Syndicate.

Attack on Titan, primer lugar del anime

Personajes de la exitosa serie de anime Attack on Titan

Attack on Titan es la única serie de la lista que aún está en curso. La serie se basa en un manga lanzado en 2009 y el primer episodio se emitió en 2013. Después de ocho años, el programa está en su última temporada, que finalizará en el próximo mes más o menos. La historia comienza en la isla Paradis, donde sus habitantes han construido enormes muros para protegerse de los ataques de titanes sin sentido.

Las cosas rápidamente empeoran cuando dos titanes atraviesan las paredes, provocando una guerra que se extiende por casi 13 años desde el comienzo de la serie. Eren Yeager y Mikasa Ackerman se unen a Survey Corps en su búsqueda de venganza contra los titanes después de destruir su hogar y comerse a la madre de Eren. Pero lo que comienza como una simple batalla contra titanes, hay mucho que descubrir más allá de los muros. Habiendo pensado inicialmente en sí mismos como los últimos humanos, hay aún más por descubrir en los océanos.

Incluso más allá del espectáculo, hay mucho que desempacar. Existe una rica tradición que tiene el potencial de ser explorada más allá de los episodios del programa, con tantas preguntas. Los giros de la trama son una locura con bombas en casi todo momento. Los actores de voz hacen un gran trabajo tanto para los doblajes en japonés como en inglés, haciendo que la conexión emocional sea lo que me trae de vuelta por más.

Después de haber visto la serie por segunda vez, hay mucho más que comprender. Te das cuenta de que cada acción tiene una consecuencia en la historia de la guerra, que se remonta a muchas generaciones antes de que Eren y Mikasa estuvieran involucrados. Incluso con el programa llegando a su conclusión pronto, con bastante historia por desempacar, uno solo puede esperar que una serie de precuelas atraiga a los fanáticos por más.

