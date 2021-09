Anime Mieruko-chan llega al catálogo de Funimation en octubre

Los fanáticos del anime de terror tienen más que esperar, ya que la comedia espeluznante Mieruko Chan comenzará a transmitirse justo a tiempo para Halloween. Según Funimation, Mieruko-chan estará disponible a través de su servicio de transmisión como parte de su alineación de otoño 2021.

El programa se unirá a otras series de anime anticipadas como Selection Project, la temporada 2 de Restaraunt to Another World (Isekai Shokudō) y Yashahime: Princess Half-Demon Parte 2 (secuela de Inuyasha).

El manga original de Mieruko-chan de Tomoki Izumi se publicó por primera vez en línea a través del sitio web ComicWalker de Kadokawa en noviembre de 2018 y hasta ahora ha producido cinco volúmenes.

Fecha para ver el anime de Mieruko Chan

(Foto: Studio Passione) Promocional de Mieruko-chan anime

El sitio oficial de Mieruko-chan anime, confirma fecha de estreno en nuevo póster y tráiler. La fecha de estreno es el próximo 3 de octubre en Japón. Sin embargo, al momento de redactar este artículo en La Verdad Noticias, se desconoce la fecha de lanzamiento exacta para Latinoamérica.

Kadokawa y el Studio Passione (High School DxD Hero, Higurashi: When They Cry - Gou) están produciendo la adaptación de anime con el veterano de la industria Yuki Ogawa (FLCL Progressive, Hunter x Hunter, Psycho-Pass) dirigiendo el proyecto.

El elenco de voces incluye a Sora Amamiya (Bungo Stray Dogs, Appare-Ranman!) como Miko Yotsuya, Kaede Hondo (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Magical Sempai) como Hana Yurikawa y Ayane Sakura (My Hero Academia, Attack on Titan: The Final Season) como Yuria Niguredou.

¿De qué trata Mieruko-chan?

La historia sigue a Miko Yotsuya, una estudiante de secundaria con la capacidad de ver fantasmas y espíritus, mientras hace todo lo posible por llevar una vida normal e ignorar las horribles apariciones.

Yen Press ha adquirido los derechos de Mieruko Chan en inglés y el primer volumen salió en noviembre de 2020. Puedes encontrar el primer PV del anime adaptado por Studio Passione arriba.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!