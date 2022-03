Anime Japan 2022: ¿A qué hora y fecha es el evento de Shingeki no Kyojin?

Si quieres ver el evento oficial Anime Japan 2022 de Shingeki no Kyojin: Attack on Titan, entonces no estás solo. No tenemos idea de si los detalles sobre qué esperar después del final del episodio 28 de la temporada 4 se incluirán en el panel, pero por supuesto queremos prestar mucha atención para averiguarlo.

Entonces, ¿a qué hora y fecha es el evento Anime Japan Attack on Titan? Aquí en La Verdad Noticias están todos los detalles sobre cuándo sucederá. Anteriormente, informamos de forma general ¿cómo ver Anime Japan 2022 en línea?

Horario Shingeki no Kyojin en Anime Japan 2022

Foto: MAPPA / Shingeki no Kyoijn

Según el calendario oficial de Anime Japan 2022, el evento Attack on Titan se llevará a cabo el domingo 27 de marzo de 5:25 pm a 6:25 pm. ¡Sí, dura una hora! Esto es el doble de largo que el evento Anime Japan Attack on Titan 2021, que fue tan publicitado como el evento de este año.

Desafortunadamente, si quieres ver el evento Attack on Titan de Anime Japan en vivo, tendrás que quedarte despierto hasta muy tarde. De lo contrario, puedes ver un resumen de lo que sucedió más tarde para averiguar si te perdiste algo importante.

Si eres como nosotros y no te gusta traducir JST a las zonas horarias de Estados Unidos, TimeandDate.com puede ayudarte. Ingresamos toda la información del sitio web de Anime Japan, y TimeandDate.com reveló que en los Estados Unidos, el evento comienza a las 3:25 am Centro / 4:25 AM Este / 2:25 am Mountain / 1:25 am Pacífico. Puedes ver la hora en las principales ciudades de todo el mundo aquí.

Eso puede parecer un poco desalentador, a menos que estés acostumbrado a quedarte despierto hasta muy tarde. El evento se transmitirá en vivo en el siguiente video, pero no hay garantía de que se proporcione una traducción al inglés:

¿Qué revela Attack on Titan en Anime Japan?

Así es como Anime Japan describe el panel: “TV Anime 'Attack on Titan' The Final Season Part 2 Special Stage. El anime televisivo 'Attack on Titan' se transmite en NHK General TV The Final Season Part 2 Cast, escenario especial de aparición”.

Enumera a los siguientes artistas: “Yuki Kaji, Yui Ishikawa, Marina Inoue, Hiro Shimono, Yoshimasa Hosoya, Ayane Sakura, Chiaki Matsuzawa (MC)”. Por lo tanto, no se nos da mucho sobre qué esperar, excepto que los principales actores de voz serán parte del evento.

El año pasado, se llevó a cabo un evento similar en Anime Japan 2021, excepto que vendieron boletos para una transmisión subtitulada en inglés digital (que no están haciendo este año). También organizaron el evento por solo 30 minutos, en comparación con una hora este año.

Además, el episodio final de la Temporada 4 Parte 1 se emitió más tarde ese día en lugar de retrasarse una semana como este año. Todo esto nos deja pensando que tendremos algún tipo de anuncio más importante durante este evento especial que el del año pasado. Pero, por supuesto, eso no está garantizado.

El evento del año pasado tuvo un anuncio importante del que informamos, que fue la fecha de lanzamiento oficial del DVD/Blu-ray. Pero la temporada 4 parte 2, se anunció más tarde ese día en un avance especial que no se emitió en los Estados Unidos.

Con suerte, anunciaremos algo interesante que nos ayudará hasta que el nuevo Episodio 87 del anime Shingeki no Kyojin se emita el 3 de abril de 2022 en el servicio de streaming Crunchyroll.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!