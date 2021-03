Anime "Ijiranaide, Nagatoro-san" confirma su fecha de estreno en nuevo tráiler

El sitio web oficial de la próxima adaptación de anime del manga Don't Toy with Me, Miss Nagatoro (Ijiranaide, Nagatoro-san) de Nanashi, reveló su segundo tráiler y fecha de estreno para el 10 de abril de 2021. La Verdad Noticias te comparte más información del anime a continuación.

Elenco y staff del nuevo anime

El personal del anime incluye a Hirokazu Hanai (Dances with the Dragons) como director, Taku Kishimoto (ERASED, Haikyuu!!) como compositor y guionista de la serie, Misaki Suzuki (Lupin the Third: Part 5, Tari Tari) como diseñador de personajes.

Kei Ichikura (Deca-Dence) como director de arte, y Gin (Pop Team Epic, Why the Hell are You Here, Teacher!?) como compositor musical. Uesaka interpretará el tema de apertura, mientras que Telecom Animation Film está a cargo de la producción de animación.

El elenco del anime incluye a Sumire Uesaka (Sport Climbing Girls) como Nagatoro, Daiki Yamashita (My Hero Academia) como Senpai, Mikako Komatsu (Eromanga Sensei) como Gamo-chan, Aina Suzuki (Sport Climbing Girls) como Yosshii y Shiori Izawa (Citrus) como Sakura.

El personal de Don't Toy with Me, Miss Nagatoro aparecerán en un segmento de charlas durante una proyección anticipada del anime el 27 de marzo. Este evento se realizará en el teatro Ikebukuro Human Cinema de Tokio y el 28 de marzo en el teatro Shinjuku Wald 9 de Tokio.

Sinopsis oficial de Ijiranaide, Nagatoro-san

Nagatoro es una estudiante de primer año en la escuela secundaria a la que le encanta molestar y torturar a su compañero de clase mayor. ¿Cuál es su motivación y por qué Senpai la aguanta? ¿Nagatoro solo quiere crear miseria para Senpai? ¿O tal vez le gusta en secreto?

Imagen clave del anime "Ijiranaide, Nagatoro-san"

Nanashi debutó el manga Don't Toy with Me, Miss Nagatoro en el sitio web Magazine Pocket de Kodansha en noviembre de 2017. El décimo volumen compilado se envió a Japón el 9 de marzo, y Kodansha Comics publicará el sexto volumen en inglés el 23 de marzo. ¿Qué opinas de su serie de anime?

