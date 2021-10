Anime Hyperdimension Neptunia anuncia 2 nuevos OVA

Hyperdimension Neptunia reveló el viernes que la franquicia tendrá un nuevo video anime original (OVA) titulado Nep Nep Darake no Festival (A Festival Full of Nep Nep) que solo se podrá ver a través de un código de serie en una Carta PlayPic.

Lo anterior incluye una figura en escala 1/7 de Good Smile Company "Dimensional Traveler Neptune Generator Unit ver.", que debutará en octubre de 2022. A continaución, La Verdad Noticias te comparte más detalles de los nuevos OVA.

La franquicia enumera un tercer OVA planificado, con Nep Nep Darake no Festival como el segundo, y el anterior Juego Chō Jigen Neptune The Animation: Nepu no Natsuyasumi OVA como el primero. La información se dio a conocer en el sitio web oficial del anime.

Sobre los OVA Super Dimensional Game Neptune

Foto: Super Dimensional Game Neptune - OVA

El OVA presenta a un elenco que regresa. De nuevo tenemos a Masahiro Mukai y Shogo Yasukawa como director y guionista, respectivamente. Hitomi Takechi vuelve a ser el diseñador de personajes. Okuru to Noboru también regresa para la producción de animación. A Urimo se le atribuye el diseño de la unidad generadora.

Una versión de edición limitada de la nueva figura, que incluye el Nep Nep Darake no Festival OVA en un disco Blu-ray, así como el nuevo juego Dimension Tripper Neptune: Top Nep, también estará disponible el 26 de octubre de 2022. Para ver más figuras te recomendamos visitar el sitio oficial de Good Smile Company.

Foto: Good Smile Compnay - Figura a escala 1/7

¿Dónde ver el anime Hyperdimension Neptunia?

Funimation transmitió la serie de televisión Hyperdimension Neptunia de 2013 a medida que se emitía y lanzó la serie en disco Blu-ray y DVD en 2015 y 2017 con un doblaje en inglés. Neptunia ReVerse, el primer juego de franquicia de Neptunia para PlayStation 5, se lanzó en Japón en diciembre de 2020. En otras noticias, antes informamos las series de anime llegan a Funimation en otoño de 2021.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!