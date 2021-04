Anime Gokushufudo se vuelve viral por su mala animación en Netflix

Gokushufudo debutó en Netflix hace unos días, contando con diversidad de subtítulos y doblajes. Sin embargo, la serie de anime recibió fuertes críticas por el total de sus episodios y más especialmente por su animación. La Verdad Noticias te comparte más detalles a continuación.

Cuando se trata del mundo del mal anime, los programas pueden fallar por varias razones. Desde la historia hasta sus personajes, puedes detectar una mala serie desde una milla de distancia, y eso solo se vuelve más obvio cuando se trae una animación terrible; según se lee en redes sociales.

Esa es una lección de los fanáticos The Way of the Househusband (De Yakuza a amo de casa) o Gokushufudo acaban de aprender de la manera difícil, y entenderás todo una vez que veas el corto programa de anime en Netflix.

Fanáticos reaccionan al anime Gokushufudo

En Twitter, los fanáticos han comenzado a circular algunos de los peores clips del nuevo anime de Netflix, y sería bueno llamar a los carretes decepcionantes. A pesar de contar con el poder de Netflix que lo respalda, The Way of the Househusband poco pudo hacer para evitar las obras de arte de mala calidad del personal de JC Staff.

Si observas el carrete de arriba, verás el problema con claridad. Gokushufudo se parece más a una “presentación de powerpoint forzada” que a un anime fluido. El único movimiento que se encuentra en este clip proviene de una panorámica inteligente, pero la cámara no puede realizar milagros.

Puedes entender por qué los fanáticos se sienten decepcionados por el anime, y tienen poca fe en que The Way of the Househusband cambie en el futuro. Los primeros cinco episodios del programa son igualmente estáticos, y aún falta una segunda mitad.

Así luce el manga oficial de Gokushufudo

¿Vale la pena ver The Way of the Househusband?

Podemos esperar que JC Staff (One Punch Man temporada 2) se ponga en marcha a tiempo para la próxima entrega, pero muchos espectadores no sienten la emoción. Entonces, si eres un gran fanático de esta comedia, bueno, es posible que desees evitar su anime a toda costa y mejor te concentres en su manga original creado por Kōsuke Ōno.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Mata ne!