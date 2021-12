Anime Fantasy-Bishoujo Juniku Ojisan to lanza tráiler y anuncia fecha de estreno

El anime Fantasy Bishoujo Juniku Ojisan to (With a Fogie Reincarnated as a Pretty Fantasy Girl) compartió la transmisión del segundo vídeo promocional de la serie el lunes. El video reveló a cinco miembros más del elenco:

Kaito Ishikawa como Schwarz.

Eri Kitamura como Lucius.

Junichi Suwabe como Shen.

Yuu Serizawa como Muria.

Yui Makino como Ugraine.

El sitio web oficial del anime Fantasy Bishoujo Juniku Ojisan to también reveló una nueva imagen clave, un poco del ending (tema de cierre) titulado “FA”NTASY to!” e interpretado por Luce Twinkle Wink☆, y anunció su fecha oficial de estreno. En La Verdad Noticias te compartimos más detalles a continuación.

¿Cuándo sale el anime Fantasy Bishoujo Juniku Ojisan to?

El anime se estrenará en TV Tokyo el 11 de enero y se estrenará en BS TV Tokyo el 14 de enero. Sayaka Yamai (directora de episodios de ODDTAXI , Major 2nd) está dirigiendo el anime en OLM Team Yoshioka. El elenco confirmado es el siguiente:

Toshimitsu Takeuchi (Yu-Gi-Oh! Sevens , ēlDLIVE) está supervisando los guiones de la serie y Aoi Yamato (director de animación de ODDTAXI) está diseñando los personajes. Toshiki Kameyama (March Comes In Like A Lion) es el director de sonido de Bit Groove Promotion y Takeshi Watanabe (To Love-Ru) está componiendo la música.

Yoshiki Fukuyama interpreta el tema de apertura del anime "Akatsuki no Salaryman" (Salaryman at Dawn), mientras que el grupo ídolo Luce Twinkle Wink interpreta la canción final del anime "'FA'NTASY to!" Los fanáticos esperan ver el estreno en páginas para ver anime online gratis y de forma legal.

¿De qué trata Fantasy Bishoujo?

Foto: Fantasy-Bishoujo Juniku Ojisan to

La historia del manga comienza cuando un asalariado impopular de 32 años es transportado junto a su apuesto amigo a un mundo de fantasía, debido a los caprichos de una diosa desnuda.

Mientras que su amigo ha sido transportado sin cambio, el asalariado ahora tiene el cuerpo de una hermosa niña. Para recuperar su cuerpo masculino, debe emprender una aventura con su amigo para derrotar al señor de los demonios del mundo.

Tsurusaki e Ikezawa lanzaron el manga Fantasy Bishoujo Juniku Ojisan to en Cycomi en noviembre de 2019, y Shogakukan publicó el quinto volumen del libro compilado del manga el 18 de octubre.

