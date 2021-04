Anime “De yakuza a amo de casa” confirma segunda temporada en Netflix

Un programa especial en vivo para la serie de anime “De yakuza a amo de casa” (Way of the Househusband) confirmó el viernes que el programa tendrá una próxima parte 2. La serie de comedia basada en el manga de Kousuke Oono debutó a nivel mundial en Netflix el jueves 8 de abril con cinco episodios.

Como se anunció anteriormente en La Verdad Noticias, Shizuka Itou interpreta a Miku, la esposa de Tatsu. Kazuyuki Okitsu interpreta a Masa, el antiguo subordinado de la pandilla de Tatsu. Kenjiro Tsuda interpreta al protagonista Tatsu.

Tsuda dirigió y protagonizó a Tatsu en un video promocional de acción en vivo para el manga en diciembre de 2019. Los fanáticos encontraron algo corta la primera temporada de anime en Netflix, pero “De yakuza a amo de casa” consiguió ser una divertida opción para disfrutar en la plataforma de streaming.

Elenco de Way of the Househusband

Yoshimasa Hosoya como Torajirō, un antiguo yakuza legendario convertido en propietario de una tienda de crepes.

Atsuko Tanaka como Hibari Torii, una ex jefa de la yakuza que ahora trabaja a tiempo parcial en una tienda de comestibles después de que su grupo cayera.

MAO como Gin, el gato de Miku y Tatsu que habla consigo mismo mientras los dueños no están.

Jun Fukushima como un joven teniente de la yakuza con quien Tatsu se encuentra en el supermercado.

Kimiko Saitō como presidenta del comité vecinal de Tatsu.

Masashi Nogawa y Junichi Yanagita como dos policías que a veces hacen averiguaciones sobre Tatsu.

Houchu Ohtsuka como un exjefe de la yakuza que desde entonces se ha vuelto limpio.

Portada del manga "De yakuza a amo de casa" por Kousuke Oono

¿De qué trata el anime de Netflix?

The Way of the Househusband sigue a un miembro de la yakuza retirado conocido como "Immortal Tatsu" que está viviendo su carrera posterior al crimen como amo de casa. Todavía se las arregla para meterse en problemas de vez en cuando, excepto que está en el pasillo de la tienda en lugar de en algún callejón.

