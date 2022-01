Angel Next Door Spoils Me Rotten anuncia adaptación de anime

Otonari no Tenshi-sama anuncia adaptación de anime

La serie de novelas ligeras, Angel Next Door Spoils Me Rotten (Otonari no Tenshi-sama), se está adaptando a un anime. Se ha lanzado un avance y una imagen junto con el personal principal y la información del elenco.

El personal principal incluye a Kenichi Imaizumi (Kingdom Season 3, After School Dice) como director, Keiichirou Oochi (Girlfriend, Girlfriend) como compositor de la serie, Takayuki Nogichi (Higehiro: After Being Rejected, I Shaved and Took in a High School Runaway) como diseñador de personajes.

Moe Hyuga (If My Favorite Pop Idol Made It to the Budokan, I Would Die) como compositor musical. Project No.9 es la productora de animación. A continuación, La Verdad Noticias te comparte detalles de su trama y fecha de lanzamiento. Recordamos que Funimation anunció los primeros estrenos de anime durante invierno de 2022.

Estreno de Angel Next Door Spoils Me Rotten

La adaptación de anime aún no confirmó su fecha de estreno. Sin embargo, sí anunció el elenco principal que incluye a Taito Ban como Amane Fujimiya, Manaka Iwami como Mahiru Shiina, Taku Yashiro como Itsuki Akasawa y Haruka Shiraishi como Chitose Shirakawa.

La serie está escrita por Saeki-san, quien publicó por primera vez la historia como una novela web en Shoutsetsuka ni Narou en 2018. Las novelas ligeras se publican bajo la etiqueta GA Bunko y tienen cinco volúmenes a partir de julio de 2021. La serie comenzó en 2019.

El primer volumen de la serie de novelas ligeras contó con la portada de Hanekoto con Hazano Watake manejando el resto de las ilustraciones, mientras que los volúmenes posteriores vieron a Hanekoto como el único ilustrador. Para más información puedes ir al sitio web de The Angel Next Door Spoils Me Rotten aquí.

Yen Press describe la historia como: “¡Un encuentro celestial! Mahiru es una hermosa niña cuyos compañeros de clase la llaman ‘ángel’. No solo es una atleta estrella con calificaciones perfectas, también es increíblemente hermosa.”

“Amane, un chico promedio y un vago admitido por sí mismo, nunca ha pensado mucho en la belleza divina, a pesar de asistir a la misma escuela. Todo cambia cuando ve a Mahiru sentada sola en un parque durante una tormenta. ¡Así comienza la extraña relación entre esta pareja increíblemente improbable!”

¿Cuáles son las mejores series de anime de amor?

Imagen: Project No.9 / Otonari no Tenshi-sama

Algunas de las mejores series de anime de amor son Wotaku ni Koi wa Muzukashii (Love is Hard for Otaku), Koe no Katachi (A Silent Voice), Fruits Basket (Furuba), Kimi no Na wa (Your Name), Golden Time. Próximamente se estrenará el anime de Angel Next Door Spoils Me Rotten.

