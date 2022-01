All Might de My Hero Academia obtiene un cambio de imagen de DC Comics

All Might podría estar fuera de servicio gracias a su batalla contra All For One durante la tercera temporada de la serie de anime de My Hero Academia, pero sigue siendo uno de los personajes más populares presentados en la serie shonen de Kohei Horikoshi.

Ahora, un artista de DC Comics ha aprovechado la oportunidad para recrear el enfrentamiento titánico entre el antiguo Símbolo de la Paz y el líder de la Liga de Villanos, dando una nueva capa de pintura a una de las batallas más grandes en la historia de Boku no Hero Academia.

Dan Hipp compartió este nuevo arte de Boku no Hero en Twitter, capturando el brutal golpe que All Might asestó a su rival más poderoso, poniendo fin al reinado de All For One y enviándolo a la prisión de supervillanos conocida como Tartarus, pero pagando un alto precio por usar la extensión de su poder y fuerza:

All Might de My Hero Academia por Dan Hipp

Arte de All Might por Dan Hipp

Si no estás familiarizado con la enérgica obra de arte de Dan Hipp, el dibujante de cómics ha trabajado en series como Teen Titans Go!, Justice League, Batman, Superman e incluso la serie cruzada de Justice League/Power Rangers, por nombrar algunas. Anteriormente, el artista Yoko Akiyama de MHA: Team Up Mission comparte nuevo arte picante de Mirko.

La serie animada actual de Teen Titans utiliza un estilo dinámico para contar la historia de estos jóvenes superhéroes de DC, que encaja bien con el estilo de Hipp.

Si bien Hipp no ha realizado ningún trabajo oficial en My Hero Academia, su obra de arte agrega una capa adicional de energía a la clásica batalla entre All Might y All For One, en la que el Símbolo de la Paz usó la mayor parte de su poder y se vio obligado a retirarse mientras entrega el bastón a la próxima generación en Deku.

¿Quién le hizo la herida a All Might?

All For One le hizo la casi mortal herida a All Might. Actualmente, el ex Símbolo de la Paz todavía no tiene la capacidad de acercarse al poder completo de One For All, pero ha estado trabajando detrás de escena para entrenar a la próxima generación y preparar a los jóvenes héroes de UA Academy para la próxima batalla contra los villanos.

Con el propio creador Kohei Horikoshi afirmando que le quedaba alrededor de un año de historias para su popular serie Shonen My Hero Academia, los fanáticos se preguntan si All Might podrá sobrevivir a la serie, ya que su muerte se ha predicho más de una vez en el pasado.

