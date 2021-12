Akebi-chan no Sailor-fuku confirma estrenar su anime en 2022

La adaptación al anime de Akebi-chan no Sailor-fuku (Akebi’s Sailor Uniform) ha recibido una segunda imagen y una fecha de estreno para enero de 2021. También se anunció que se llevará a cabo un evento de proyección avanzada el 25 de diciembre en Tokio y el 26 de diciembre en Osaka y Nagoya.

Akebi’s Sailor Uniform se basa en la serie de manga publicada por Shueisha por Hiro, que comenzó en 2016 y se ha recopilado en nueve volúmenes a partir de octubre de 2021. El manga se desarrolla en el campo y sigue a Komichi Akebi, quien ha soñado con usar el uniforme de marinero de la prestigiosa Academia Privada de Roubai, donde estudiará.

Además, se pregunta si podrá hacer cien amigos. La historia seguirá la vida de la escuela secundaria de Akebi. El canal de YouTube AKEBI Channel compartió un video promocional, junto con más detalles del elenco y equipo de trabajo.

¿Cuándo sale el anime Akebi-chan no Sailor-fuku?

El anime Akebi’s Sailor Uniform se estrenará el 8 de enero de 2022. El elenco incluye a Manatsu Murakami como Komichi Akebi, Sora Amamiya como Erika Kizaki, Akari Kitou como Touko Usagihara y Shion Wakayama como Tomono Koujo.

El personal incluye a Miyuki Kuroki (Fate / Grand Order Absolute Demonic Front: Babylonia asistente de dirección) como directora, Megumi Kouno (Fate / Grand Order Absolute Demonic Front: Babylonia diseñadora de criaturas y directora de acción) como diseñador de personajes.

Rino Yamazaki, conocido guionista en el anime Darling in the FRANXX Episodios 7, 9 y 16Darling in the FRANXX Episodios 7, 9 y 16, como compositor y guionista de Akebi’s Sailor Uniform. Otros miembros del personal incluyen a Hisayo Usui (Horimiya) y Yasunao Moriyasu (Horimiya) como directores de arte, Asuka Yokota (Horimiya) como diseñadora de color.

Yūki Kawashita (Scarlet Nexus) de Madbox como director de fotografía y Kana Utatane (Re-Main) como compositora musical. A Capsule se le atribuye el retoque de personajes, mientras que CloverWorks es la productora de animación.

Además, Taishi Kawakami (Fate / Grand Order - Final Singularity Grand Temple of Time: Co-diseñador de personajes secundarios de Solomon) y Masato Anno (director de animación de VOY@GER) son los diseñadores de personajes secundarios del programa. Los dos también se desempeñan como directores de animación en jefe junto con Kouno.

¿Qué es Akebi’s Sailor Uniform?

Foto: Anime "Akebi-chan no Sailor-fuku"

Akebi’s Sailor Uniform es un manga japonés escrito e ilustrado por Hiro. Según información de Somos Kudasai, la franquicia superó las 500 mil copias en circulación acumulada. Por otra parte, La Verdad Noticias te recuerda que puedes seguir al anime Akebi-chan no Sailor-fuku en su Twitter aquí.

