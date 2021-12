Agradecimiento a Miguel Ángel Leal y Sebastián Reggio de My Hero Academia

El pasado jueves 16 de diciembre, el equipo de La Verdad Noticias tuvo la oportunidad de platicar con Miguel Ángel Leal y Sebastián Reggio. Ambos son actores de doblaje que participan en la versión al español de la película My Hero Academia: Misión Mundial de Héroes.

Agradecemos a los actores y al equipo de Funimation Latinoamérica por la entrevista relacionada al debut del filme en cines de México este 6 de enero de 2022. Les invitamos a seguir nuestra cobertura y esperar el lanzamiento de la entrevista completa con Mike Leal (voz de Hawks) y Sebastián Reggio (Izuku Midoriya “Deku”) próximamente.

A continuación, compartimos información de los actores, gracias a Funimation. Recordamos que ya puedes comprar los boletos de My Hero Academia: Misión Mundial de Héroes en cines desde este enlace. Recomendamos estar al día con las cinco temporadas de Boku no Hero Academia, ya que la tercera película se ubica durante el arco de la Agencia de Endeavor.

Información actores de doblaje My Hero Academia

¡Hola Sebastián Reggio Chacín!

Él es la voz de Izuku Midoriya en My Hero Academia.

Si quieres saber más sobre este lanzamiento, suscríbete a: https://t.co/3ocvr4c7oT#SiempreMásAnime pic.twitter.com/bDAnxv6fWk — Funimation LATAM (@funimation_la) October 7, 2020

Sebastian Reggio (Originario de Venezuela, 17 años)

Desde una edad temprana, a Sebastián Reggio siempre le interesó la actuación. A los 12 años se puso la meta de tener su voz en un programa e inspirar a otros con ella. Tomó su primer curso de actuación de voz en persona e inmediatamente aplicó lo que aprendió en el estudio.

Cuatro años después de trabajar en su pasión y enfocarse en impactar con la actuación, hizo una audición para el papel de Izuku Midoriya en Boku no Hero Academia y pudo lograr este objetivo. Reggio también dio voz a Reg del anime "Made in Abyss", Robbie Turnbull en "I Am Frankie" y Javi en "Tremendas Leyendas".

Miguel Ángel "Mike" Leal (Originario de México, 34 años)

Actor de doblaje mexicano con más de 27 años de experiencia. Miguel Ángel Leal es conocido por ser la voz de Draco Malfoy en "Harry Potter y la cámara de los secretos", Logan en "Zoey 101", Carlos en "BIg Time Rush", Sai en "Naruto Shippuden", Raj Koothrapalli en "The Big Bang Theory".

Ash en "Pokémon", Ken Kaneki en "Tokyo Ghoul", Meliodas en "Nanatsu no Taizai: Seven Deadly Sins", Eren Jaeger en "Attack on Titan" y ahora la voz de Hawks en Boku no Hero Academia. En otras noticias, My Hero Academia Temporada 6 establece su fecha de estreno en nuevo tráiler.

(Foto: Funimation) Boku no Hero Academia: Misión Mundial de Héroes

