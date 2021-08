Si bien los esfuerzos de vacunación contra COVID-19 están en marcha, los casos siguen siendo altos en todo el mundo si la pandemia continúa en la segunda mitad de 2021. En Japón, la tasa de vacunación lenta del país ha sido un tema de discusión durante semanas, y una gran cantidad de celebridades han anunciado su propio diagnóstico.

Ahora, parece que la actriz que da voz a Boruto Uzumaki ha contraído COVID-19. La seiyuu japonesa comenzó a sentirse enferma a principios de esta semana antes de tener fiebre el martes. Se realizó una prueba de PCR en un hospital local y los resultados de Sanpei dieron positivo para COVID-19.

La información la hizo pública Axl One, la agencia de talentos que gestiona a Yuko Sanpei, seiyuu del protagonista en el anime. A continuación, La Verdad Noticias te comparte más información y recuerda que puedes ver el anime secuela de Naruto en Crunchyroll.

Seiyuu de Boruto Uzumaki contrajo COVID-19

Personajes de Yuko Sanpei

En este momento, la publicación oficial de Axl One dice que Sanpei está "recibiendo tratamiento médico y observaciones de seguimiento bajo la dirección de las instalaciones médicas y de atención médica". El aviso terminó con una disculpa a los fanáticos por preocuparlos, y los internautas han respondido con amor por Sanpei.

Personajes de la actriz Yuko Sanpei

Para aquellos que no estén familiarizados con la actriz Yuko Sanpei, ella ha expresado una cantidad impresionante de personajes en la industria del anime. En estos días, es mejor conocida por interpretar al hijo de Naruto.

Yuko Sanpei también le da voz a Ryo Akizuki en THE iDOLM@STER y Ryu en Akagami no Shirayuki-hime. También ha trabajado en series como World Trigger, Pokémon: The Series, Gintama, Fullmetal Alchemist: Brotherhood, Butt Detective y más personajes.

Finalmente, la agencia Axl One agregó que está monitoreando la salud de la seiyuu y personal para priorizar la seguridad de ellos y sus fanáticos para prevenir una mayor propagación de infecciones. Por otra parte, el manga de Boruto continúa su publicación normal en la aplicación MANGA Plus, donde el nuevo capítulo 61 muestra el nuevo plan de Kawaki.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!