Actriz de doblaje es DESPEDIDA por hacer fandub del anime Chainsaw Man

Según informó el portal Código Espagueti, el anime Chainsaw Man se adaptará en varios idiomas cuando llegue su lanzamiento en la plataforma Crunchyroll este otoño. La popularidad del programa inspiró varios fandubs (doblajes hechos por fans) y uno de estos le costó el trabajo a una actriz de doblaje francesa.

¡Así es! Parece que las cosas se le complicaron a la actriz Anna Lauzeray-Gishi cuando interpretó a Makima del anime Chainsaw en un reciente fandub. Anna compartió un clip de doblaje francés en su cuenta de Twitter y al poco tiempo fue retirado por un reclamo de derechos de autor.

Lo triste fue que las consecuencias fueron más graves de lo que pensó la actriz de doblaje francesa, ya que terminó por costarle su trabajo en la plataforma Crunchyroll. En el peor de los casos, Anna explicó que ya no podrá continuar con su doblaje de Classroom of The Elite en donde interpretaba a una de sus protagonistas.

Crunchyroll la despide por fandub de Chainsaw Man

Publicación de Anna Lauzeray-Gishi sobre su despido en Crunchyroll

Clip ahora censurado del fandub francés Chainsaw-Man

Según explicó Anna Lauzeray-Gishi: “Tras una llamada de Crunchyroll, en la que me informaron de que tenía derecho a comunicar esto, anuncio que ya no interpretaré el papel de Kikyou Kushida en “Classroom of the Elite”.

“La razón que me dieron fue una decisión tomada después de mi fandub de “Chainsaw-Man”. Me hubiera gustado una solución amistosa, como borrar el fandub, pero no me la ofrecieron, me despidieron directamente por eso, y además sería una decisión que cruzaría el Atlántico”.

Acerca del anime Chainsaw-Man

El anime se estrenará oficialmente en octubre de 2022 en Crunchyroll, incluyendo el doblaje original japonés con subtítulos y varios doblajes como el español latino. Studio MAPPA se encargó de producir la animación basada en el manga creado por Tatsuki Fujimoto.

La Verdad Noticias te comparte la sinopsis oficial publicada por Crunchyroll a continuación:

“Denji es un adolescente que vive con un demonio motosierra llamado Pochita. Debido a la deuda que dejó su padre, ha estado viviendo una vida miserable mientras paga su deuda recolectando cadáveres de demonios con Pochita”.

“Un día, Denji es traicionado y asesinado. A medida que su conciencia se desvanece, hace un contrato con Pochita y revive como "Chainsaw-Man", un hombre con el corazón de un demonio”.

