Actriz de Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru enamora con cosplay de Shikuzu-tan

La actriz de voz detrás Marin Kitagawa de Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru (My Dress-Up Darling) ha revelado su propio cosplay de la versión de Marin de Shizuku-tan que se ve en el anime. A cofinanciación, La Verdad Noticias te comparte los resultados finales.

La serie de manga original de Shinichi Fukuda hizo su debut oficial de adaptación de anime como parte del calendario de anime de invierno de 2022, y rápidamente llamó la atención de los fanáticos gracias al sorteo de su heroína principal, Marin Kitagawa.

Presentada a los fanáticos con el sueño de convertirse en cosplayer, Marin quería darle vida a su personaje favorito (a quien había apodado "Shizuku-tan") que en realidad era de una novela visual erótica que había interpretado mucho.

Este esfuerzo por dar vida a su personaje favorito de un juego salvaje es de lo que se enamoró el fanático, y gran parte del éxito del anime se debe a cómo la propia Marin Kitagawa cobró vida en el anime.

Es un gran momento en la serie cuando realmente puede usar su cosplay Shizuku-tan para un evento público, y ahora la actriz de voz Hina Suguta (que hasta ahora solo ha proporcionado voces para algunos personajes de anime) ha honrado el final del anime al traer su propia versión del cosplay de Shizuku-tan cobra vida con los fanáticos en Twitter.

Desafortunadamente, la adaptación de anime debut de My Dress-Up Darling ha llegado a su fin, y aún no se sabe si continuará o no con una segunda temporada. Existe una gran posibilidad de que continúe algún día dado que el éxito del anime conduce a mejores ventas del manga original (y la adaptación es un éxito entre los propios creadores).

Visual del anime Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru

Sin embargo, si deseas ver el anime de My Dress-Up Darling, ahora puedes encontrar la transmisión de la serie con Crunchyroll y Funimation en audio doblado en japonés y español. Describen oficialmente el anime como tal:

"Wakana Gojo es un chico de secundaria que quiere convertirse en un kashirashi, un maestro artesano que hace muñecas tradicionales japonesas Hina. Aunque está entusiasmado con el oficio, no sabe nada sobre las últimas tendencias, y tiene dificultades para encajar en su clase”.

“Los chicos populares, especialmente una chica, Marin Kitagawa, parecen vivir en un mundo completamente diferente. Todo eso cambia un día, cuando ella comparte un secreto inesperado con él, y sus mundos completamente diferentes chocan". Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru celebró el final del anime con arte especial y podría continuar con una segunda temporada en el futuro.

