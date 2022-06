Actor de Shingeki no Kyojin anuncia el embarazo de su esposa Ayana Taketatsu

Eren Jaeger, a lo largo de toda su vida, ha pasado por momentos difíciles, con la estrella de Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) convirtiéndose, esencialmente, en el villano de la cuarta y última temporada de la adaptación al anime de Studio MAPPA.

Sin embargo, parece que el actor de doblaje japonés que da vida a Eren solo ve cielos brillantes delante de él y su pareja Ayana Taketatsu, ya que la pareja ha anunciado que están esperando su primer hijo.

Si bien Yuki podría ser mejor conocido por interpretar el papel de Eren Jaeger, también ha desempeñado otros papeles importantes dentro del ámbito del anime, incluidos los gustos de Shoto Todoroki de My Hero Academia, Speed-o-Sound Sonic de One-Punch Man , y Koichi de JoJo's Bizarre Adventure, por nombrar algunos.

Completando la pareja, Ayana Taketatsu también es una importante actriz de doblaje dentro del medio, prestando sus habilidades a series como The Quintessential Quintuplets, Noblesse, Kakegurui y dos próximas series importantes en Bleach: Thousand Year Blood War y Classroom of the Elite.

Personajes de Yuki Kaji y Ayana Taketatsu

En un comunicado de Taketatsu, la actriz de doblaje compartió su estado actual y declaró, obviamente, que su agenda futura se vería afectada como resultado: "Pude hacer crecer una nueva vida. Ahora que estoy en un período estable, la pequeña vida en mi estómago está creciendo rápidamente y tanto mi esposo como yo estamos felices”.

Agregó: “Al principio, quería informar después de dar a luz de manera segura, pero por cuestiones de trabajo afectará mi agenda futura, por lo que me reportaré en esta oportunidad. Quedó decidido”.

Yuki Kaji, el actor de voz de Eren Jaeger, dijo lo siguiente sobre el anuncio principal: "¡Estoy en buenas condiciones físicas y me va bien todos los días gracias a ustedes! Continuaré haciendo mi trabajo favorito tanto como sea posible teniendo cuidado con mi condición física".

“Agradecería si pudieran cuidarme cálidamente, a todos los que siempre me apoyan. Gracias por su continuo apoyo"

Los episodios finales del anime Shingeki no Kyojin están programados para llegar el próximo año, poniendo fin a la guerra entre los Eldianos de Paradis y la nación de Marley, con Eren Jaeger trayendo una línea de destructivos Colossal Titans a la puerta de Marley, con Studio MAPPA regresando para terminar su trabajo en la franquicia.

