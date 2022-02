Actor de Jean Kirstein en Shingeki no Kyojin se recupera de COVID-19

Como tantas otras producciones en el medio del entretenimiento, el mundo del anime no ha estado libre de lidiar con los efectos de la pandemia de coronavirus, con Shingeki no Kyojin recientemente teniendo una de sus estrellas más grandes contrayendo COVID-19 y tomando las precauciones necesarias.

El actor de voz Kisho Taniyama, el actor japonés (seiyuu) que le da vida a Jean Kirstein del Regimiento Scout, había contraído recientemente el coronavirus, pero según su agencia de talentos, Ken Pro, el actor se ha recuperado y ha vuelto a trabaja.

Jean de Attack On Titan está lejos de ser el único personaje al que el seiyuu Kisho Taniyama ha dado vida. Después de todo, ha interpretado a personajes como Nezu de Pokémon, Garashi de Boruto: Naruto Next Generations, Kinzo de Blue Exorcist, Ending de My Hero Academia y Yuya de JoJo's Bizarre Adventure, por nombrar algunos.

Foto: MAPPA / Jean Kirstein en Shingeki no Kyojin

Uno de los próximos papeles más importantes que Kisho Taniyama está asumiendo, es el papel de Dark Schneider en el próximo reinicio de BASTARD anime de Netflix. La Verdad Noticias te recuerda que la serie original es considerada como una de las más brutales de la generación de 1980 y que también recibió una adaptación al anime en la década de 1990.

La agencia de talentos de Taniyama, Ken Production, compartió la buena noticia de que la voz de Jean de Shingeki no Kyojin se recuperó de COVID-19 y volvió a trabajar, ya que a la adaptación de anime oscuro solo le quedan unos pocos episodios antes de la segunda mitad de la temporada:

Al igual que muchos otros miembros del Regimiento Scout durante esta última historia, Jean se encuentra en una situación que requerirá mucha reflexión. Eren Jaeger tomó el poder del Titán Fundador para sí mismo y desató cientos de Titanes Colosales sobre el mundo para eliminar a cualquiera que no sea un hijo de Ymir.

Jean ahora tiene que tomar la decisión de si aprovechará esta oportunidad para vive una vida tranquila como un héroe de Survey Corps, o si lo arriesgará todo para salvar un mundo que le ha mostrado a él y a su gente nada más que odio. Puedes ponerte al día con el anime Shingeki no Kyojin en Funimation y Crunchyroll.

