Acosan a la Hatsune Miku Rusa por querer lucir como chica japonesa

Kudasai informó en base al portal MSN Japan, que la famosa cosplayer Saya Scarlet conocida como la Hatsune Miku Rusa, fue acosada en redes sociales por llevar maquillaje al estilo japonés e incluso por una presunta “apropiación cultural”.

La cosplayer fue quien dio a conocer toda la situación desde su cuenta de twitter y escribió: “¿Los japoneses se sienten realmente ofendidos cuando ven mi cara y mi maquillaje?”. Sigue leyendo La Verdad Noticias para saber más detalles.

¿Quién es la Hatsune Miku Rusa?

Imagen: Saya Scarlet como "Hatsune Miku" en Instagram.

Informan que Saya Scarlet es una “cosplayer que vive en Rusia y tiene unos 199.000 seguidores en Twitter”. La cosplayer apareció en el popular programa de variedades Why Did You Come to Japan? (YOUは何しに日本へ?) en 2017 y más tarde fue un tema muy comentado en línea.

Saya también disfruta hacer streaming y otras actividades en Japón. Sin embargo, el 9 de octubre de 2022 preguntó en Twitter:

“¿Se sienten realmente ofendidos los japoneses cuando ven mi cara y mi maquillaje?”.

Imagen: Saya Scarlet en “Why Did You Come to Japan?"

Los internautas de habla inglesa señalaron que se trató de asian fishing (cuando los no asiáticos se maquillan y disfrazan de asiáticos) y que la habían criticado por plagio cultural o "apropiación cultural” entre otras cosas.

Las cosas continuaron el 10 de octubre, cuando la Hatsune Miku Rusa publicó un video en TikTok que recopiló varias traducciones de los comentarios recibidos. “Quiero mostrarles los comentarios que he recibido del extranjero”, comentó Saya.

La cosplayer rusa dice que las críticas se deben a que “muchos japoneses se sienten inconformes con su aspecto”. La chica solo agregó lo siguiente: “Estoy cansada de esto y me hace temblar. No quiero ver más algo así”.

Te peude interesar: I Got a Cheat Skill in Another World confirma adaptación de anime

Comentarios sobre la Hatsune Miku Rusa

Algunos de los comentarios publicados por la cosplayer Saya Scarlet dicen cosas como “si sigues pretendiendo ser asiática, entonces deberías experimentar la opresión que ellos sienten“.

Aunque había fuertes críticas, también llegaron elogios y mensajes de ánimo para la cosplayer como “eres muy linda y te adoro” y “estaré esperando para verte en Japón“. Otros escribieron “siempre siento que ama y respeta a Japón y a su cultura” y “Saya-san realmente ama a Japón y a Hatsune Miku, puedo sentirlo“.

La cosplayer Saya Scarlet se disculpó al día siguiente: “Perdón por escribir tantas cosas dolorosas hoy. Espero que todo el mundo esté de acuerdo con esto. Haré lo posible por ignorar los comentarios groseros”.

Finalmente, el popular usuario de Twitter “<レイフォース> (@rayforcegame) dice que “esto es mentira” y que los comentarios fueron creados por usuarios que se hacían pasar por japoneses. Por otra parte, antes informamos sobre un hermoso cosplay de Kaguya Shinomiya creado por una modelo rusa.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram