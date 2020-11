ANIME: ¿es esta la nueva gran película del director de Your Name?

Makoto Shinkai es un director en la mira de fanáticos del anime a nivel mundial tras las exitosas películas Weathering With You y Your Name por lo que cualquier noticia sobre algún nuevo proyecto suyo es recibida con gran emoción.

Precisamente esto fue lo que ocurrió luego de que el director de la aclamada Your Name compartiera en redes sociales el trabajo que se ha encontrado realizando ultimamente. ¿Será esta su nueva gran película de anime?

Esto es lo que creen los fanáticos de su trabajo así como varios medios especializados en anime, si bien aún no se tiene ni siquiera el nombre o la trama de esta nueva película ha hecho eco en redes la emoción que ha generado esta publicación del director.

El director Makoto Shinkai ha sido aclamado por sus películas de anime, por lo que cualquier noticia tras el éxito de Your Name es seguida con atención por los fanáticos.

Cabe recordar que las historias que hasta el momento ha decidido contar Shinkai han hecho llorar a todos aquellos que por ejemplo han visto Your Name en servicios de streaming por lo que se espera que este posible nuevo proyecto siga la misma línea de tintes dramáticos que incorporan algún elemento fantástico (como el control del clima en Weathering with You y el tiempo mismo en Your Name).

¿La nueva película del director de Your Name?

La publicación a la que nos referimos fue realizada por el director quien ha revelado que se encuentra trabajando durante la presente pandemia en varios storyboards de lo que podría ser su nueva gran película.

En este tuit Shinkai hace referencia a lo cansado que ha resultado para sus ojos, aún más que en trabajos previos, dibujar storyboards mientras permanece en su habitación debido a la contingencia sanitaria.

¿Será esta la nueva gran película del director de Your Name? En La Verdad Noticias creemos que sí ya que son muchos los directores y casas productoras de anime que han tomado la presente pandemia como un tiempo para volcarse en sus proyectos. ¿Cuál es tu opinión? ¿Has llorado con las películas de este Makoto Shinkai? Déjanos saber en los comentarios.