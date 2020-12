ANIME: World Witches Take Off! estrena serie de cortos en 2021 (VIDEO)

Un vídeo ha comenzado a promocionar el anime de World Witches Take Off!, una serie de cortos que siguen las aventuras de los protagonistas de la series ‘Strike Witches: 501st JOINT FIGHTER WING Take Off!’ y ‘Brave Witches’ y que llegará a las pantallas de Japón en 2021.

El anime de World Witches Take Off! mostrará la vida cotidiana de las protagonistas de Brave Witches y Stike Witches cuando no se encuentran en batalla.

El vídeo promocional subido a la cuenta oficial de Kadokawa muestra lo que los fans de la franquicia pueden esperar del anime de World Witches Take Off!!, el cual se conformará por una serie de cortos de 15 minutos.

Se ha anunciado también que el anime de World Witches Take Off! se estrenará el 12 de enero de 2021 en el canal Tokyo MX 1 para posteriormente ser transmitido en los canales BS11 y MBS sin que haya aún una fecha oficial de su llegada a América.

Más detalles del anime de World Witches Take Off!

Entre otros detalles revelados del anime de World Witches Take Off!! se sabe que los cortos de 15 minutos se centrarán en las hilarantes vidas cotidianas de las brujas del ala 501st y 502nd cuando no se encuentran en batalla.

El anime de World Witches Take Off!! es dirigido por Fumio Ito y cuenta con diseño de personajes de Kei Anjiki y música de Seikou Nagaoka. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca esta serie que pasa a formar parte de aquellas que se estrenarán a principios de 2021.

