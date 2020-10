ANIME: Todo lo que sabemos de la temporada 2 de Maō Gakuin no Futekigōsha

Maō Gakuin no Futekigōsha es una serie de anime que está encabezando las listas de popularidad debido a su historia única. Entre todas las historias ya existentes, es posible que se pregunte qué tiene de diferente este anime.

Aunque es una serie de anime de fantasía, el creador fue lo suficientemente inteligente como para incorporar algunas sorpresas que mantuvieron interesados a los espectadores a lo largo de la primera temporada de Maō Gakuin no Futekigōsha.

Primera temporada de Maō Gakuin no Futekigōsha finalizó el 26 de septiembre 2020

Estamos aquí para brindarle todas las actualizaciones sobre la próxima temporada, su elenco y su trama. ¡Sigue leyendo y lo sabrás todo!.

¿Misfit of Demon King Academy tendrá segunda temporada?

Maō Gakuin no Futekigōsha se basa en el manga del mismo nombre, al igual que otras series de anime. Está creado por Shu e ilustrado por Yoshinori Shizuma cuya primera temporada consta de 13 capítulos de la serie de manga llenos de aventuras.

La serie de anime acaba de cubrir la mitad del libro. Sí, quedan muchas historias para los creadores de la serie y esto plantea la pregunta de si habrá una temporada 2 o no.

Al parecer, habrá una segunda temporada, pero los aficionados tendrán que esperar bastante. Las fuentes sugieren que la segunda temporada llegará solo en el verano de 2021. Dado que el regreso de cualquier anime depende de su popularidad y del material de la historia que quede, es seguro decir que una segunda temporada llegará tarde o temprano.

La segunda temporada The Misfit of Demon King Academy aún no ha sido anunciada de manera oficial, pero el elenco es conformado por Anos Voldigoad, con la voz de Aleks Le para la versión en inglés de la serie.

Kayli Millis dio voz a Misha Necron, y Sasha Necron con la voz de Brianna Knickerbocker, quien interpreta a la hermana gemela de Misha; Zipes Indu con la voz de Zeno Robinson para la versión en inglés, Leorig Indu ha sido interpretada por Nazeeh Tarsha; Kanon con la voz de Ryota Osaka; Emilia Ludowell con la voz de Dawn M. Bennett, Lay Glanzudlii con la voz de Takuma Terashima; Misa Ilioroagu con la voz de Nene Hieda y Eneonore Biance con la voz de Sayumi Watabe.

¿Dónde terminó la temporada 1 del anime?

La primera temporada de Maō Gakuin no Futekigōsha giró en torno a una serie eterna de destrucción y anarquía que duró 2000 años. El Rey Demonio, Anos, finalmente cerró un trato con la persona que los humanos consideraban héroe, ficticiamente, por supuesto.

El héroe no lo piensa dos veces antes de sacrificar su vida para salvar las vidas de varios humanos. Este fue el trato entre el Rey Demonio y el Héroe.

Manga de Maō Gakuin no Futekigōsha fue lanzado en julio 2017

El anime avanza durante 2000 años cuando ocurre la reencarnación. Anos viene solo para ver cómo los demonios han estado gobernando durante mucho tiempo. Ahora tiene que graduarse de la Academia del Rey Demonio si quiere cambiar la situación. Para saber qué sucede más adelante, tendrá que mirar y también seguir leyendo, ya que volveremos con las últimas actualizaciones muy pronto.

