ANIME: The World Ends with You estrenará adaptación de serie de juegos en 2021

La serie de anime The World Ends with You es una esperada adaptación del popular videojuego de 2007 que está siendo producida por Domerica y Shin-Ei Animation con fecha de estreno a principios de 2021.

Los fans de la franquicia de videojuegos recibieron con emoción el tráiler y este póster promocional de la adaptación al anime de The World Ends with You.

Square Enix la compañía propietaria y desarrolladora de los juegos de la serie reveló un emocionante tráiler para el anime de The World Ends with You mostrando a los eclécticos personajes de esta adaptación de la amada aventura que salió originalmente en la NintendoDS y ha proseguido a la Switch.

Dicho tráiler usa de fondo la canción ‘Teenage City Riot’ interpretada por los artistas japoneses ALI y concluye revelando la fecha de estreno de la adaptación al anime del videojuego The World Ends with You: Abril de 2021.

La historia del anime The World Ends with You

Como mencionamos el anime de The World Ends with You será una adaptación de la historia contada en el videojuego original en la que se presenta a Neku Sakuraba un joven que tras morir en circunstancias que no recuerda deberá enfrentarse a espíritus y obstáculos para ganar una misteriosa competencia que le permitirá regresar a la vida.

Te recomendamos leer: Anime: El videojuego League of Legends podría tener su propia serie animada

Es así que los fans de la franquicia de videojuegos han recibido con emoción el nuevo tráiler de la adaptación al anime de The World Ends with You. En La Verdad Noticias seguiremos pendientes para traerte lo más reciente de esta serie de Squaer Enix programada para 2021.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!