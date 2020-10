ANIME: The Promised Neverland nos da un adelanto del nuevo capítulo del manga

The Promised Neverland Event: lanzan borrador de su nuevo one-sh

La plataforma de observación de Tokyo City View publicó el lunes un borrador de diseño para el nuevo capítulo del manga The Promised Neverland de Kaiu Shirai y Posuka Demizu que debutará en la "Exposición especial de The Promised Neverland" en la plataforma.

El nuevo capítulo de 19 páginas mostrará (spoilers del final del manga The Promised Neverland a continuación) a Emma y los niños de Grace Field después del final del manga.

¿Cúando veremos el nuevo capitulo de The Promised Neverland?

La exhibición estará abierta del 11 de diciembre al 11 de enero. Además de aparecer en la exhibición en sí, el epílogo del manga The Promised Neverland está en el folleto especial "Tracks to Neverland" incluido con las entradas de la exhibición, que saldrán a la venta muy pronto.

Recientemente se reveló un borrador del manga The Promised Neverland

Shirai y Demizu también debutaron un one-shot diferente para el manga en el número 44 de la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha el lunes. El one-shot separado se enfoca en Ray.

Shirai y Demizu lanzaron el manga The Promised Neverland en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha en agosto de 2016, y lo terminaron el 15 de junio. Viz Media publica el manga digital e impreso en Norteamérica. MANGA Plus también publicó el manga The Promised Neverland digitalmente en inglés.

The Promised Neverland se convirtió en un anime

Una adaptación de anime se estrenó en enero de 2019. Aniplex of America transmitió el anime en Crunchyroll, Hulu, Funimation e HIDIVE mientras se emitía.

The Promised Neverland ha sido tan exitosa que ya no es solo un manga, sino un anime

Toonami comenzó a transmitir el anime en abril de 2019. Se programó el estreno de una segunda temporada del anime en octubre, pero se retrasó en la producción hasta enero de 2021 debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19).

TE PUEDE INTERESAR: ANIME: The Promised Neverland incluye referencia del Covid-19 en su manga

Una adaptación cinematográfica de live-action del manga llegará el 18 de diciembre. Los sitios web de noticias de entretenimiento informaron en junio que Amazon está desarrollando una adaptación de la serie en live-action separada del manga en inglés.