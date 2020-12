ANIME: The Irregular at Magic High School y su tercera temporada ¿Llegará?

The Irregular at Magic High School es una serie de light novels donde la magia y la tecnología coexisten de la que se han desprendido dos exitosas temporadas adaptando la historia al anime desde el 2014 sin embargo la tercera temporada no ha sido anunciada para sopresa de los fans.

Pese al éxito de la serie los fans se preguntan que ocurrirá con el anuncio de la tercera temporada de The Irregular at Magic High School.

El anime de The Irregular at Magic High School se estrenó el 6 de abril de 2014 recibiendo una continuación que recién acaba de terminar su emisión. Ambas temporadas de la serie recibieron grandes elogios sin embargo no han dado pie a la tercera temporada de la animación hasta el momento.

La segunda temporada del anime de The Irregular at Magic High School recibió el subtitulo de ‘Visitor Arc’ y se estrenó hasta el 4 de octubre de 2020 cuando originalmente se tenía planeado que se lanzara en julio sin embargo fue de las series retrasadas por la pandemia de Covid-19.

The Irregular at Magic High School tendrá anime spinoff

No todas son malas noticias ya que si bien hasta el momento no se ha anunciado una tercera temporada del anime el estudio detrás de la serie, Eight Bit Studios, anunció que The Irregular at Magic High School tendrá en 2021 un spinoff centrado en el personaje de Miyuki.

Es así que los fans del anime de The Irregular at Magic School esperan el auncio de una tercera temporada de la serie para 2022 pese a que la última vez pasaron más de seis años entre la primera y la segunda. Mientras tanto en La Verdad Noticias seguiremos de cerca cualquier anuncio relacionado con esta popular serie para traerte lo más reciente.

