ANIME: That Time I Got Reincarnated as a Slime lanza trailer de nueva temporada

Originalmente programada para lanzarse este otoño, la segunda temporada del anime de That Time I Got Reincarnated as a Slime fue retrasada a 2021 debido a la pandemia de Covid-19 sin embargo la productora detrás de esta ha lanzado un nuevo trailer para emoción de los fans.

Es importante mencionar que esta nueva temporada del anime de That Time I Got Reincarnated as a Slime será estrenada en dos partes, la primera en enero de 2021 mientras que la segunda llegará en el verano.

La primera temporada de That Time I Got Reincarnated as a Slime ganó una legión de seguidores por lo que se espera que la nueva temporada tenga el mismo éxito en 2021.

Este nuevo trailer de That Time I Got Reincarnated as a Slime revela que continuará la historia establecida durante la primera temporada del anime con Rimuru Tempest creciendo de ser un humilde slime a la cabeza de un pueblo importante donde habitan diferentes especies.

¿Qué esperar de la segunda temporada de TenSura?

La nueva temporada de That Time I Got Reincarnated as a Slime, conocida también como TenSura en Japón, promete en el trailer expander las situaciones y problemas que Rimuru tendrá que enfrentar a lo largo del anime para que su creciente nación continue floreciendo.

El estreno de la segunda temporada de That Time I Got Reincarnated as a Slime llegará a México y Sudamérica de la mano de Crunchyroll por lo que en La Verdad Noticias te recomendamos seguir de cerca esta serie que se agrega a la lista de anime para ver en 2021.