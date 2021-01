ANIME: Tenkuu Shinpan, adaptación de Netflix revela tráiler

Además de este tráiler se reveló información del elenco y staff detrás de la adaptación al anime del manga de Tenkuu Shinpan, también conocido como ‘High-Rise Invasion’, de Tsuina Miura y Takahiro Oba.

La adaptación al anime de Tenkuu Shinpan se estrenará a nivel mundial en Netflix el próximo 25 de febrero.

Esta serie se transmitirá a nivel mundial de manera simultánea a través de Netflix el 25 de febrero por lo que ha sido la plataforma quien ha dado a conocer el tráiler de la adaptación al anime del manga de survival horror Tenkuu Shinpan.

Entre el elenco revelado para el anime de Tenkuu Shinpan de Netflix se encuentran Jun Fukuyama como Mamoru Aikawa, Yoko Hikasa como Yayoi Kusakabe, Megumi Ogata como Shinji Okihara, Kouji Yusa como Kazuma Aohara, Chika Anzai como Ein y Sizuka Itou como Dealer Mask.

Revelan staff del anime de Tenkuu Shinpan de Netflix

Por parte del staff, la producción de la adaptación al anime del manga de survival horror Tenkuu Shinpan tiene la dirección de Masahiro Takata para Zero -G y Netflix junto con Youichi Ueda como diseñador de personajes mientras que la serie contará con el tema opening ‘HON-NO’ interpretado por EMPiRE y ‘Watashi no na wa Blue’ como ending por parte de la banda de rock Have a Nice Day!

Es así que Netflix promocional el lanzamiento de la adaptación al anime de Tenkuu Shinpan con este tráiler que deja ver a los fans un adelanto de lo que esta terrorífica animación tiene para ofrecer. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca el esperado estreno de esta serie para traerte lo más reciente.

