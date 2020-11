ANIME: So I'm a Spider, So What?, lo nuevo de Crunchyroll Originals para 2021

La plataforma de streaming de anime anunció que lo nuevo de Crunchyroll Originals: So I’m a Spider, So What? se estrenará en Japón a principios de 2021.

Además del anuncio del estreno en Japón de lo nuevo de Crunchyroll Originals, la plataforma de anime también reveló un nuevo poster de So I'm a Spider, So What?

Esta interesante propuesta de Crunchyroll Originals para 2021 trasladará al anime la serie de light novels So I’m a Spider, So What? escrita e ilustrada por Tsukasa Kiryu.

El anime de Crunchyroll Originals será dirigido por Shin Itagaki y contará con Okina Baba y Yuichiro Momose como los compositores de la serie. So I’m a Spider, So What? contará con diseño de personajes de Nori Tanaka mientras que los monstruos estarán a cargo de Masahiko suzuki, Ryo Hirata y Hiromi Kimura.

So I’m a Spider, So What? ´, propuesta de Crunchyroll Originals

La serie de light novels de So I’m a Spider, So What? ha sido publicada en inglés y compilada en 8 volúmenes hasta la fecha. Este anime de Crunchyroll Originals programado para 2021 contará la historia de una estudiante ordinaria de preparatoria que reencarna como una araña en un mundo de fantasía lleno de monstruos y peligros que deberá superar siendo una de las bestias de menor categoría.

De acuerdo a lo anunciado por la plataforma de streaming de anime So I’m a Spider, So What? llegará a Japón el 8 de enero de 2021 y posteriormente se estrenará en América. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca esta serie de Crunchyroll Originals para traerte lo más reciente.

