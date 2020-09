ANIME: “Sing a Bit of Harmony” es la película original de Funimation y JC Staff

Funimation anunció hoy que está co-produciendo la película de anime original “Sing a Bit of Harmony”, del galardonado cineasta Yasuhiro Yoshiura. El filme cuenta la historia de una nueva estudiante recién transferida y una canción que trae felicidad a sus compañeros de clase.

La película es también conocida como Ai no Utagoe o Kikasete y su estreno en Japón será en 2021; próximamente se confirmarán las fechas para los Estados Unidos y Canadá. El anuncio llegó junto con un primer trailer promocional.

Yoshiura escribirá y dirigirá la película, mientras que la animación va por parte de JC Staff; sí, el mismo estudio que produjo la segunda temporada de One Punch Man y que ha construido un imperio de series de anime como: DanMachi, Date A Live III y Hi Score Girl.

Trailer de “Sing a Bit of Harmony”

El trabajo anterior de Yoshiura ha ganado numerosos premios, incluido el Premio a la Mejor Película en la división de animación del Japan Media Arts Festival por su trabajo en “Patema Inverted: Beginning of the Day” y Best Anime Award en la división OVA de la Feria Internacional de Anime de Tokio para “Time of Eve”.

El equipo de la película incluye a Ichiro Ohkouchi (Code Geass: Lelouch of the Rebellion, Lupin the Third Parte 5) como co-guionista, Kanna Kii (The Stranger by the Beach) es el diseñador de personajes originales y Hidekazu Shimamura (Trigun: Badlands Rumble, Code: Geass: Akito the Exiled) como director de animación.

Más sobre Ai no Utagoe o Kikasete

La noticia de”Sing a Bit of Harmony” sigue al reciente anuncio de una nueva asociación entre Funimation y VIZ Media para traer un catálogo expansivo de títulos populares e icónicos a la plataforma del primero.

Naruto de VIZ Media (serie original / 220 episodios)

Hunter x Hunter (75 episodios)

Sailor Moon R: The Movie

Berserk: The Golden Age Arc II - The Battle for Doldrey

Berserk: The Golden Age Arc III - The Advent

A estos pronto se unirán Terra Formars, Terra Formars Revenge, Coppelion, Gargantia on the Verdurous Planet y Megalobox, con aún más anime que llegará al servicio de Funimation en los próximos meses.

We’re so excited for this! ✨��



Sing a Bit of Harmony, an original anime film co-produced by Funimation, is coming soon to theaters!



Read on: https://t.co/lVjOToL3SK pic.twitter.com/kmdC4UjWJL — Funimation (@FUNimation) September 10, 2020

“Estamos increíblemente emocionados de asociarnos con VIZ Media para traer aún más anime genial a Funimation”, dijo Colin Decker, CEO de Funimation Global Group.

“¡Llevar este catálogo a nuestros suscriptores es una victoria para los fanáticos del anime en todas partes!”

Te puede interesar: Anime: Los 5 mejores personajes de anime con poderes de fuego

Los nuevos títulos de VIZ Media anunciados anteriormente, estarán disponibles para transmitirse en Funimation desde el 22 de septiembre. Recuerda que aún queda mucho anime por llegar en la temporada de otoño 2020 y aquí te ayudamos con los títulos más vistos en la cuarentena.