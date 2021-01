ANIME: Series de WIT STUDIO para ver además de Shingeki no Kyojin

No hay duda que Shingeki no Kyojin es uno de los animes más populares recientemente y la creación de WIT STUDIO ha sido elogiada por su animación así como trama sin embargo muchos no saben que el estudio tiene series realmente buenas que exploran varios géneros.

Entre las series más famosas de WIT STUDIO, además de Shingeki no Kyojin, se encuentra Vinland Saga.

Comencemos con la película de anime ‘Hal’ la cual es una de las pocas cintas realizadas por WIT STUDIO y qie ha pasado desapercibido bajo la sombra de Shingeki no Kyojin. Este drama de ciencia ficción se enfoca en la relación entre Kurumi y Q01, un robot que luce como su prometido fallecido.

Entre otras grandes series de anime de WIT STUDIO se encuentran After The Rain, con su historia de una adolescente que se enamora de su manager de mediana edad y Kabaneri Of The Iron Fortress la cual mezcla zombies con un futuro al puro estilo steampunk.

Entre las series más conocidas de WIT STUDIO además de Shingeki no Kyojin están The Ancient Magus’ Bride, Vinland Saga y Seraph Of The End series con las que el estudio de animación ha cimentado su fama entre los fans del anime.

Estas son algunas sugerencias si deseas explorar el catálogo de anime de WIT STUDIO más allá del gran trabajo que realizaron en Shingeki no Kyojin. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca a este estudio de animación para traerte lo más reciente.

