ANIME: Segunda temporada de Tensura tendría 24 episodios

Como se ha vuelto costumbre un nuevo rumor circula en redes que asegura que la segunda temporada del anime de Tensura, o That Time I Got Reincarnated as a Slime, contará exactamente de 24 episodios.

El rumor que circula en redes asegura que la segunda temporada del anime de Tensura tendrá 24 episodios.

El origen de esta información fue la publicación del usuario de Twitter: Sugoi Lite quien aseguró que la segunda temporada del anime de Tensura estará dividida en dos partes de doce episodios cada una.

TV anime "That Time I Got Reincarnated as a Slime: Season 2" has total 24 episodes. 12 episodes for each cour. #転スラ pic.twitter.com/I7J3Bb97pU — Sugoi LITE (@SugoiLITE) December 23, 2020

Es importante señalar que mientras no sea confirmado de manera oficial esta información se mantiene como un rumor sin embargo el anuncio confirmando la cantidad de episodios de la segunda temporada del anime de Tensura podría llegar más pronto de lo que los fans esperan, como ha ocurrido recientemente con filtraciones de otras series.

La segunda temporada del anime de Tensura

Basado en una serie de light novels, la franquicia de Tensura ha sido adaptada al manga y al anime con una primera temporada que se estrenó en 2018 mientras que la segunda temporada lo hará el 12 de enero de 2021.

Te recomendamos leer: ANIME: That Time I Got Reincarnated as a Slime lanza trailer de nueva temporada

Es así que se siguen filtrando noticias de series de anime, ¿se confirmará la cantidad de episodios y distribución de la segunda temporada de Tensura? En La Verdad Noticias seguiremos de cerca esta serie para traerte lo más reciente.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!