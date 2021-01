ANIME: SK8 the Infinity, ¡lo que sabemos del episodio 4!

De acuerdo a la información que circula en redes el esperado episodio 4 del anime de SK8 the Infinity llevará por título ‘Adam, the Matador of Love’ y llegará a las pantallas de Japón el próximo 31 de enero.

Se espera que este episodio 4 del anime de SK8 the Infinity se enfoque en Adam, una leyenda en la comunidad de skateboarding quien ha estado interesado en Langa desde que derrotó a Shadow.

Esto significa que el episodio 4 del anime de SK8 the Infinity podría incluir una carrera entre Reki y Adam tras la revelación de que este último ordenó a Miya retar a Langa.

¿Cuál es la historia de SK8 the Infinity?

El anime de SK8 the Infinity es una nueva serie deportiva sobre skateboarding que sigue al enérgico Reki y al serio Langa, dos chicos que se vuelven amigos rápidamente tras la mudanza de Langa de Canadá a Japón.

Es así que no falta mucho para que el episodio 4 del anime de SK8 the Infinity llegue a las pantallas de Japón y de ahí a Estados Unidos y Latinoamérica de la mano de Funimation. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca el estreno del siguiente episodio de esta popular serie para traerte lo más reciente.

