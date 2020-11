ANIME: Re:Zero revela cantantes y canciones de la segunda temporada

La historia de Subaru continúa en la última parte de la segunda temporada del anime de Re:Zero - Starting Life in Another World. Para esta segunda parte de la serie el sitio oficial reveló a los cantantes de las nuevas canciones de opening y ending.

Mayu Maeshima y nonoc regresarán a interpretar el opening y ending de la segunda temporada del anime de Re; Zero - Starting Life in Another World.

La ex vocalista de MYTH & ROID Mayu Maeshima interpretará el opening de esta parte de la segunda temporada mientras que nonoc regresará para el ending del anime de Re:Zero - Starting Life in Another World.

Mayu Maeshima formaba parte de MYTH & ROID cuando interpretaron el ending ‘Styx Helix’ para la primera mitad de la temporada uno por lo que regresa a la franquicia de Re:Zero con la canción ‘Long Shot’ para esta segunda temporada del anime.

Artistas familiares tras las canciones de Re:Zero

Por otra parte nonoc regresa de igual forma a la segunda temporada del anime de Re:Zero con el tema ‘Believe in you’ tras haber interpretado el ending ‘Memento’ en la primera parte de esta temporada así como dos canciones del OVA Memory Snow de la franquicia.

La primera parte de la segunda temporada del anime Re:Zero - Starting Life in Another World terminó en septiembre mientras que se reveló que la segunda parte de esta temporada llegará en enero de 2021. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca el estreno de esta serie para traerte lo último.

