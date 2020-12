ANIME: Película de Sayonara Watashi No Cramer anuncia fecha de estreno

En el tomo más reciente de la revista Monthly Shonen Magazine se ha revelado la fecha, tema y miembros del staff detrás de la película de anime basada en el manga Sayonara Watashi no Cramer del mangaka Naoshi Arakawa.

En 2021 los fanáticos japoneses del manga recibirán una película y serie de anime basados en Sayonara Watashi no Cramer.

La película de anime de Sayonara Watashi no Cramer llevará por nombre ‘Eiga Sayonara Watashi no Cramer First Touch’ y se trata de la primera parte del proyecto animado que tiene Arakawa.

Naoshi Arakawa, famoso por Shigatsu wa Kimi no Uso, trae así esta película que será una precuela para introducir a los espectadores al mundo y personajes de Sayonara Watashi no Cramer que apareceran en el anime igualmente anunciado.

Revelan fecha de estreno de la película de Sayonara Watashi no Cramer

Es así que de acuerdo al anuncio la película de Sayonara Watashi no Cramer llegará a las pantallas de japón el 1 de abril de 2021 de la mano con el anime que adaptará el manga, aunque para este último aún no existe una fecha específica de estreno.

Cabe mencionar que la historia de Sayonara Watashi no Cramer se centra en las aspiraciones futbolísticas de Sumire Suo y Midori Soshizaki, dos estudiantes de secundaria En La Verdad Noticias seguiremos de cerca el estreno de esta película basada en el manga del mismo nombre para traerte lo más reciente así como la fecha de llegada del anime a Latinoamérica.

