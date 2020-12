ANIME: Película de Lupin III: The First es la perfecta aventura de temporada

Si a esta fórmula añadimos un toque de romance y la búsqueda de un tesoro tenemos los elementos que hacen que la nueva película de anime de Lupin III: The First dirigida y escrita por Takashi Yamazaki sea un espectáculo animado más del icónico personaje.

La película de anime de Lupin III: The First logra ser un gran regreso del personaje así como una introducción al personaje para las nuevas generaciones.

Esta película de anime significa no solo un gran retorno a la franquicia de Lupin III sino también una perfecta introducción al personaje y sus aventuras para las nuevas generaciones tras su creación en 1967.

La saga de Lupin III es mayormente conocida en la actualidad por la película de 1979 ‘El Castillo de Cagliostro’ la cual fue la primera cinta de anime dirigida por el legendario Hayao Miyazaki y esta versión del personaje es la que ha sido trasladada a ‘The First’.

The First: Lupin III contra los Nazis

La película de anime de Lupin III: The First se situa en Francia en 1960 mientras el famoso ladrón titular intenta robar un tesoro recien descubierto: el diario Bresson, un registro de la Segunda Guerra Mundial que contiene un terrible secreto y que habrá de enfrentar al descendiente de Arsenio Lupin contra los nazis.

Es así que la nueva película de anime de Lupin III: The First es una gran aventura que en La Verdad Noticias no dudamos en recomendar para esta temporada seas o no fan de esta clásica franquicia.

