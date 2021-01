ANIME: Osomatsu-San 10 INTERESANTES datos que seguro no sabias

Lanzado por primera vez hace unos años y aún con mucha fuerza, 'Osomatsu-San' no muestra signos de detenerse cuando se trata de proporcionar risas y parodiar literalmente cualquier cosa que se le presente. Actualmente a la mitad de su tercera temporada, Osomatsu-San tiene un largo camino por recorrer y los fanáticos no podrían estar más felices.

La comedia lasciva sobre los hermanos Matsuno viviendo sus vidas NEET fue un total éxito inesperado que tocó una fibra inesperada entre los espectadores que no pueden evitar reírse y amar a los perdedores focales. La Verdad Noticias tiene una lista de las cosas que seguro no imaginabas de este entretenido anime.

'Osomatsu-San' es una serie secuela

Los recién llegados que se lanzaron a Osomatsu-San solo buscando una divertida comedia de anime pueden ser perdonados por no darse cuenta de que es tanto un renacimiento como una secuela.

Los sextillizos hacen muchas referencias a sus días de infancia, pero estos pueden pasarse por alto como simples flashbacks y no como devoluciones de llamada deliberadas a un anime más antiguo.

El original era 'Osomatsu-Kun0, un anime mordaza de los años 60 que narra las travesuras de los hermanos Matsuno cuando tenían 10 años. Hubo una secuela en los años 80, aunque se centró más en los personajes emergentes Iyami y Chibita. Osomatsu-San refleja la vejez y el paso del tiempo de los hermanos al envejecerlos hasta los 20 años.

'Osomatsu-San' fue un gran éxito durmiente

Dada la larga brecha de tiempo entre el último episodio de Osomatsu-Kun y el piloto de Osomatsu-San, el resurgimiento de Matsunos fue arriesgado, por decir lo menos.

Aunque Osomatsu-Kun todavía era un ícono nostálgico querido incluso antes de su regreso en 2015, básicamente estuvo fuera de la conciencia pública durante mucho tiempo. Afortunadamente, Osomatsu-San no solo hizo clic, ya que explotó en popularidad.

Osomatsu-San rompió todas las expectativas y se convirtió en el anime de otoño de 2015 más visto y en el DVD Blu-Ray más vendido de 2016 en Japón.

Studio Pierrot no esperaba esto, lo que llevó a la producción inmediata de más episodios. Es por eso que la temporada 2 emitida solo un año después se sintió apresurada y mediocre, y por qué la temporada 3 en curso y comparativamente mejor tardó más en salir.

'Osomatsu-San' tiene una película

En este momento, Osomatsu-San es una especie de favorito clandestino en la comunidad de anime fuera de Japón. No sería demasiado sorprendente saber que estos fanáticos no se dieron cuenta de que los Matsunos realmente tuvieron una aventura cinematográfica en 2019, simplemente titulada Osomatsu-San: The Movie.

Aquí, los Matsuno se despiertan repentinamente en el pasado y relevan su último año en la escuela secundaria. Tratando de averiguar cómo resultaron sus vidas de la forma en que lo hicieron, los Matsunos ven si pueden cambiar el pasado para escapar del futuro de un NEET.

La película se puede ver en Crunchyroll, aunque su disponibilidad depende de las restricciones y leyes regionales. Además, actualmente no hay un doblaje en inglés.

'Osomatsu-San' tiene un juego para móviles

En estos días, el anime que obtiene un juego para dispositivos móviles no es tan importante, incluso si algunos títulos no se prestan exactamente a los videojuegos a primera vista. Este es el caso de Osomatsu-San, ya que más allá de su humor absurdo y exagerado, es una comedia de la vida cotidiana, por lo que, por supuesto, su juego sería un luchador de defensa de la torre.

Titulado Osomatsu-San Hesokuri Wars: Battle of the NEETS, el juego tiene a los jugadores que seleccionan 10 Matsunos diferentes para luchar contra el equipo contrario compuesto por otros personajes y/o Matsunos. Por supuesto, el objetivo de los Matsuno es golpear al otro lado para obtener su dinero oculto. Battle of the NEETs fue un éxito y obtuvo dos millones de descargas.

'Osomatsu-San' tiene más de una obra de teatro musical

Una marca de la popularidad de un anime es el musical escénico, que de alguna manera casi garantiza una película de acción en vivo en el futuro. Osomatsu-San se ha vuelto lo suficientemente grande no solo para tener uno, sino dos musicales de escenario.

El primero es Osomatsu-San en STAGE: SIX MEN'S SHOW TIME, que se jugó por primera vez en 2016 y también presenta a los ídolos de los hermanos, F6. La presentación en el escenario y su secuela se agotaron, dando lugar a una tercera parte.

Su última obra debutó en noviembre de 2020 y presenta a los Matsunos más sus personajes secundarios, como Totoko y sus padres. Por supuesto, la tercera parte trata sobre los sextillizos que van al espacio.

'Osomatsu-San' es un universo alternativo

Oficialmente, Osomatsu-San es una secuela tardía de Osomatsu-Kun. Pero si las campañas publicitarias de este último entran en vigor, convertiría a Osomatsu-San en un universo alternativo.

Publicado en 1993 como un final distante y un anuncio de cerveza, Osomatsu-Kun Grows Up muestra lo que les sucedió a los hermanos cuando finalmente alcanzaron la edad adulta.

Aquí, Osomatsu se convierte en asalariado, Karamatsu dirige una tienda de comestibles, Choromatsu se convierte en policía, Ichimatsu se convierte en director ejecutivo gracias al nepotismo/matrimonio, Jyushimatsu se convierte en médico y Todomatsu dirige un mercado de pescado.

Obviamente, estos están lejos de sus estados de ninis modernizados. Dada la floja continuidad de Osomatsu-San, sus vidas adultas sorprendentemente empleadas podrían ser revisadas o retorcidas en historias futuras.

El episodio piloto todavía está prohibido

Osomatsu-San causó la primera impresión cuando se metió en agua caliente desde el principio. El piloto: ¡Osomatsu-kun regresa! - presenta a los hermanos Matsuno tratando de descubrir cómo conectarse con las audiencias modernas.

Luego parodian cualquier tendencia de anime que sea popular, incluidos Yaoi (especialmente Boys Over Flowers) y Attack on Titan. Por supuesto, esto termina en un gracioso fracaso.

Sin embargo, las redes japonesas no se divirtieron tanto, ya que las leyes de libre uso del país difieren mucho de su interpretación más común.

En pocas palabras, las parodias japonesas tienen la estricta obligación moral de no burlarse de su tema ni degradarlo; se debe mantener un nivel de respeto pase lo que pase. Después de aumentar la presión legal y dada la falta de disculpas que eran las parodias, Pierrot retiró el piloto y prohibió la circulación futura, incluido el próximo DVD en inglés.

Ejecutivos de estudio prohibieron una parodia de Dekapan

Nada es sagrado para Osomatsu-San, incluido el inocente Anpanman. Este último tiene un superhéroe con cabeza de pan que salva a los niños de maneras cursis, y fue ridiculizado en Dekapan-man.

En la parodia, Dekapan salva el día de formas involuntariamente groseras al sacar cosas de sus pantalones.

Poco después de la emisión del episodio, se editó para eliminar cualquier referencia a Anpanman. Según el director de TY Tokyo, Yuichi Takahashi, algunos de los altos mandos se sintieron ofendidos porque un "anime importante para niños" como Anpanman fuera burlado brutalmente.

El remate de los bits siguió siendo el mismo, aunque Dekapan ya no era un suplente descarado de Anpanman.

El doblaje en inglés ha estado en desarrollo durante años

Parte de la razón por la que Osomatsu-San no es tan grande a pesar de su rumor positivo es la falta de un doblaje en inglés.

Los doblajes en inglés ayudan a aumentar la popularidad de un anime incluso si se transmite un año después de la transmisión original, por lo que Osomatsu-San, que ha estado al aire desde 2015, no tener uno puede parecer un poco extraño. Resulta que hay uno; simplemente no ha sido lanzado todavía.

VIZ Media adquirió los derechos para copiar y lanzar Osomatsu-San en 2017 e incluso anunció una lista completa de elenco un año después, pero no ha salido nada desde entonces. Por alguna razón, VIZ retrasó el lanzamiento del video doblado de la primera temporada, llevándolo hasta marzo de 2021.

"¡Sheeh!" Fue una verdadera moda

Uno de los gags del anime tiene a Iyami recordando los días de gloria, suspirando por cómo su pose característica era una moda cultural. Básicamente, extraña ser un meme popular. Es fácil descartar esto como otro aspecto tonto de la personalidad perdedora de Iyami, pero no está exagerando: hubo un tiempo en el que gritaba "¡Sheeh!" y mantener una pose rígida estaba de moda.

Osomatsu-kun fue una vez un muy gran cosa en Japón, y la manera más fácil rinden homenaje fue imitando Iyami. Las estrellas más famosas para hacer esto fueron John Lenon y el propio Godzilla, que lo interpretaron cinco veces en Great Monster War o Invasión of Astro-Monster.

Este último es mejor conocido como el "baile de la victoria de Godzilla", y el tributo voló sobre las cabezas de casi todos debido a su desconocimiento de Iyami y Osomatsu-Kun en general.

