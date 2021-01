ANIME: Oregairu revela OVA que llegará junto a nuevo videojuego

El staff detrás de la producción del anime y el OVA de Oregairu aseguraron que revelarán posteriormente más información sobre estos nuevos lanzamientos de la franquicia. Lo mismo fue respecto al videojuego.

El anuncio del nuevo OVA y videojuego se realizó durante un evento del anime Oregairu.

Oregairu, también conocida como Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru en japonés y My Youth Romantic Comdedy Is Wrong, As I Expected en inglés, es una serie de anime que ha adaptado la historia de las novelas ligeras originales mismas que también han sido trasladadas a los videojuegos.

El nuevo videojuego de Oregairu que vendrá acompañado del OVA del anime está siendo desarrollado por el estudio MAGES. Tras el anuncio de los nuevos lanzamientos de la franquicia se revelaron capturas del OVA próximo a estrenarse.

El éxito de la franquicia de Oregairu

La franquicia de Oregairu consta de tres temporadas de anime, la última se estrenó en julio de 2020, así como varios proyectos de videojuegos. El primero de estos llegó en 2013 al PS Vita en 2013 con el título de Ore no Seishun Love Come ga Machigatteiru. Respecto a las novelas ligeras originales, estas recibieron una adaptación al manga en 2015.

Es así que la franquicia de Oregairu comienza el año con un nuevo OVA y videojuego. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca el anuncio de la fecha de lanzamiento de estos así como de las novedades de la serie de anime para traerte lo más reciente.

