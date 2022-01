ANIME: Nickelodeon dibuja a sus estrellas como personajes de Studio Ghibli

ANIME: Nickelodeon dibuja a sus estrellas como personajes de Ghibli

Studio Ghibli celebró recientemente una gran ocasión con su animador legendario y co-creador de la casa de animación, Hayao Miyazaki. El director de El Viaje de Chihiro festejó su cumpleaños 81, y los animadores de Nickelodeon aprovecharon la oportunidad para celebrar al maestro del anime combinando los personajes de Nickelodeon y Ghibli en uno.

Con Miyazaki trabajando actualmente en el próximo gran proyecto animado para el estudio de producción, Hayao está promocionando "¿Cómo vives ?" como su último trabajo antes de tomar la jubilación que se ganó, aunque esta no sería la primera vez que el animador anuncia su jubilación.

La cuenta oficial de Twitter de Nickelodeon compartió esta increíble obra de arte nueva, en la que los personajes de anime se fusionan con algunas de las figuras animadas más importantes de los canales de cable, como Cat Dog, Hey Arnold, Invader Zim, Rugrats, Avatar The Last Airbender y más.

Personajes de Nickelodeon al estilo Ghibli

Nickelodeon rinde homenaje a los personajes de Ghibli

Una de las propiedades de anime más grandes de Nickelodeon, Avatar The Last Airbender, está lista para ver un regreso en dos frentes diferentes, mientras Netflix se prepara para lanzar una adaptación de acción en vivo de la querida franquicia y Avatar Studios trabaja en la creación de nuevos proyectos animados que continúan explorando el mundo de la flexión.

Si bien Ghibli nunca ha hecho una obra de arte oficial para Aang y compañía, el estilo artístico del estudio ciertamente los haría un gran ajuste para dar a estos dobladores una nueva estética.

No hace falta decir que tanto Ghibli como Nickelodeon tienen mucho en sus platos, incluso si nunca vemos un cruce oficial entre los dos dentro del mundo de la animación. Anteriormente, en La Verdad Noticias informamos que Hayao Miyazaki de Studio Ghibli explica a quién pertenecen sus películas.

¿Cuál fue la última película del Studio Ghibli?

La última película de Ghibli estrenada en cines es Earwig And The Witch (Earwig y la Bruja) del director Goro Miyazaki durante 2020. Sin embargo, 2022 también verá la llegada del primer parque de diversiones de Ghibli, tomando varios lugares de algunas de sus películas más importantes y llevándolos al mundo real.

Si bien esta no sería la primera vez que vemos mundos de anime en un entorno de parque temático, con Universal Studios Japan sumergiéndose regularmente en series como Attack On Titan, One Piece y más, esta es definitivamente la primera vez que las obras de Studio Ghibli se han presentado de esta nueva forma.

