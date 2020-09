ANIME: “Love Live! Nijigasaki Gakuen School Idol Doukoukai” estrena en octubre

El anime “Love Live! Nijigasaki Gakuen School Idol Dōkōkai” (Love Live! Nijigasaki High School Idol Club) se estrenará el 3 de octubre de 2020. La serie se transmitirá en el canal Tokyo MX, así como en los servicios de transmisión de Bandai Channel, Line Live y YouTube Live a las 10:30 pm (9:30 am EDT).

El tema de apertura “opening” saldrá a la venta el 21 de octubre, y el tema de cierre “ending” saldrá a la venta el 4 de noviembre. Aunque no se ha anunciado qué canciones cantarán las chicas. El sitio web oficial reveló que el anime transmitirá un especial de Love Live! y este comienza el 27 de septiembre.

Sobre el anime Love Live!

El anime se basa en el grupo que debutó en “Love Love! School Idol Festival ALL STARS”, un juego para móviles. Tomoyuki Kawamura (Anti-Magic Academy: The 35th Test Platoon) dirigirá la serie en Sunrise, con Jin Tanaka (Cinderella Nine, Go! Princess Precure) para la composición de la serie de anime.

Póster "Love Live! Nijigasaki Gakuen School Idol Dōkōkai"

Takumi Yokota (director de animación de Love Live! Sunshine!! The School Idol Movie Over the Rainbow) estará dibujando los diseños de los personajes. Se reveló que el actor de voz de Yuu Takasaki fue interpretado por Hinaki Yano, cuyo único trabajo confirmado de anime es en Cannon Busters como Sam.

El anime televisivo se estrenó en julio de 2016. La segunda temporada se desarrolló de octubre a diciembre de 2017. Love Live! Sunshine!! The School Idol Movie Over the Rainbow, es una película que llegó a Japón en enero de 2019.

El personal de la franquicia, anunció recientemente una nueva serie de anime televisiva separada titulada Love Live! Superstar!!, los planes de lanzamiento apuntan a enero y también se realizarán audiciones de casting para uno de los miembros principales del elenco.