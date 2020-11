ANIME: Josee, The Tiger and the Fish revela tráiler extendido de la película

Basada en la historia corta de Seiko Tanabe ‘Josee to Tora to Sakana-tachi’ la película de Josee The Tiger and the Fish ha revelado un tráiler extendido promocional que permite ver más detalles del anime originalmente programado para el verano de este año.

El trailer extendido de la película de anime Josee, The Tiger and the Fish confirma su estreno en diciembre tras el retraso que tuvo el lanzamiento de la cinta en verano debido al Covid-19.

El tráiler extendido de la película de anime Josee The Tiger and the Fish contiene el tema de la cinta ‘Ao no Waltz’ (El vals azul) así como la canción ‘Shinkai’ de Eve además de que muestra el memorable primer encuentro entre Tsuneo y Josee en una pendiente.

Detrás de la película de anime de Josee The Tiger and the Fish se encuentra el famoso estudio BONES responsable de la animación de otros éxitos como My Hero Academia. El tráiler extendido de esta cinta revela que se estrenará en Japón el 25 de dicembre tras el retraso que provocó el Covid-19 a su lanzamiento en verano.

La historia de Josee, The Tiger and the Fish

La historia de la película de anime Josee, The Tiger and the Fish se centra en la relación entre Tsuneo y Josee. El primero es un estudiante de universidad mientras que Josee es una chica jover que raramente sale de su casa debido a que no puede caminar. Los dos se conocen cuando Tsuneo encuentra a la abuela de Josee dándole un paseo matutino.

Es así que esta nueva película de anime adaptando la historia de Josee, The Tiger and the Fish llegará a los cines a fin de año, cabe mencionar que la historia original de Seiko Tanabe fue publicada en 1985 además de que tambien se adaptó en una cinta live action en 2003. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca el estreno de esta película para traerte lo último de su posible lanzamiento en Norteamérica.

