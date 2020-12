ANIME: How NOT to Summon a Demon Lord revela avance de su segunda temporada

El anime adaptando la serie de novelas ligeras How NOT to Summon a Demon Lord del autor Yukiya Murasaki tendrá una segunda temporada a principios de 2021 por lo que se comenzó a promocionar su llegada con un vídeo que revela información de los nuevos capítulos.

La segunda temporada del anime continúa adaptando la historia de la serie de novelas ligeras How NOT to Summon a Demon Lord.

Este vídeo revela la adición de más actores al elenco así como la fecha de estreno de la segunda temporada del anime de How NOT to Summon a Demon Lord a traves de los canales TBS y BS-TBS: abril de 2021.

Respecto a los nuevos miembros del elenco de la segunda temporada del anime de How NOT to Summon a Demon Lord se reveló que estos son Miku Itō como Lumachina Weselia, Aoi Koga como Rose, Fumiko Uchimura como Horn y Chinatsu Akasaki como Fanis Laminitus.

La historia de How NOT to Summon a Demon Lord

La segunda temporada del anime de How NOT to Summon a Demon Lord continuará las aventuras de Takuma Sakamoto mientras explora el nuevo mundo digital en el que se ve invocado como su avatar del MMORPG Cross Reverie. Es ahí que el ‘Demon Lord’ toma la decisión de conquistar este nuevo mundo.

La segunda temporada del anime de How NOT to Summon a Demon Lord será dirigida por Yūta Murano con Yuki Nishioka como director de animación. El opening ‘DeCIDE’ será interpretado por las cinco actrices de voz principales bajo el nombre de ‘SUMMONARS 2+’ En La Verdad Noticias seguiremos de cerca esta serie para traerte lo más reciente así como información sobre su estreno en Latinoamérica.

