ANIME: Hortensia Saga, adaptación del videojuego revela fecha de estreno (VÍDEO)

El sitio oficial para el anime de Hortensia Saga, adaptación basada en el videojuego para smartphones del mismo nombre de Sega, reveló mediante un vídeo los temas de opening y ending seleccionados para la serie además de la fecha de estreno.

También se reveló este arte con los personajes que protagonizarán la adaptación al anime del videojuego Hortensia Saga de Sega.

El anime del videojuego Hortensia Saga llegará a las pantallas de Japón el 6 de enero, uniéndose a los esperados estrenos de series que han sido anunciadas para principios de 2021 tras el retraso que la pandemia de Covid-19 ocasionó en muchas de ellas.

La banda de rock MY FIRST STORY es la encargada de interpretar el opening del anime basado en el videojuego de Hortensia Saga mientras que Mamafu estrena el ending ‘Yasō to Hakuchūmu’.

La franquicia de Hortensia Saga llega al anime

Hortensia Saga es una franquicia de Sega cuyo primer videojuego se estrenó para smartphones en abril de 2015 inspirando una serie de manga así como la adaptación al anime que llegará en 2021. La historia se centra en un joven señor feudal que se entera de la verdad detrás del Reino de Hortensia con cada batalla y encuentro.

Nuevo video promocional para el anime "Hortensia Saga".



Esta serie esta programada para estrenarse el 6 de enero del 2021. pic.twitter.com/jc6emPLK9J — AnimeTN (@AnimeTN3) December 7, 2020

Es así que la adaptación al anime del videojuego de Hortensia Saga llegará en 2021 engrosando la lista de un año que promete grandes historias. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca esta serie así como el anuncio de la fecha de su llegada a Latinoamérica.

