ANIME: Haikyuu Episodio 20, Karasuno lucha contra el arma secreta de Inarizaki

(SPOILERS) Las cosas no lucen tan bien para el equipo de voleibol de Karasuno en el episodio 20 del anime de Haikyuu, con Inarizaki a la cabeza con un 13-7. Cerca del final se ven forzados a jugar el tercer set, tras el primero parecía que Karasuno podía conseguir fácilmente la victoria y juegan correctamente en el segundo. Sin embargo la llegada de Kita Shinsuke al equipo de Inarizaki previene cualquier oportunidad de remontar de Karasuno.

Kita Shinsuke es el 'arma secreta' de Inarizaki que pone en problemas a Karasuno en el episodio 20 del anime de Haikyuu.

En este episodio 20 del anime de Haikyuu se revela que ambos equipos tienen un plan de juego y se enfocan fuertemente en servir y apuntar. El coach Ukai planeaba poner de rodillas al equipo de Inarizaki con cada saque. Era un plan maestro que pudo haber permitido a Karazuno alcanzar a su rival sin embargo cuando Kita Shinsuke entra al juego este intimida a todos y captura el set para el equipo de Inarizaki.

Kita es un personaje estoico y que guarda la compostura, durante el episodio 20 del anime de Haikyuu se revela que pese a no haber jugador hasta este año la presión no lo afecta por lo que cuando está en la cancha no deja que la presión del momento afecte a sus compañeros tampoco.

Inarizaki pone en problemas a Karsuno en Haikyuu

Para Karasuno esto significa problemas ya que este jugador refuerza la mentalidad y ataques del equipo de Inarizaki. Este partido del episodio 20 del anime de Haikyuu muestra cuanto la fuerza mental afecta al voleibol.

Es así que tras el episodio 20 del anime de Haikyuu continuará este difícil encuentro donde el ganador del tercer set se decidirá no solo por la habilidad atlética de los equipos de Karasuno e Inarizaki sino que obtendrán la victoria quienes puedan manejar la presión mental. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca esta emocionante serie de voleibol para traerte lo más reciente.

