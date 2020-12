ANIME: Gotōbun no Hanayome y lo que vendrá para Yotsuba en la segunda temporada

La televisora TBS reveló un nuevo vídeo de la segunda temporada del anime de Gotōbun no Hanayome enfocándose en Yotsuba en esta ocasión tras haber lanzado vídeos similares para Ichila, Nino y Miku mientras que uno para la hermana restante llegará la próxima semana.

La segunda temporada del anime de Gotōbun no Hanayome llegará en enero de 2021.

La segunda temporada de Gotōbun no Hanayome debutará en TBS, Sun TV y BS11 de Japón en enero de 2021 tras el retraso ocasionado por la pandemia de Covid-19 que afectó el lanzamiento de este anime que estaba programado para estrenarse originalmente en octubre de este año.

La primera temporada de Gotōbun no Hanayome fue estrenada en enero de 2019 con un total de 12 episodios que llegaron a Crunchyroll, donde se transmitió a la par que en Japón, mientras que Funimation ofreció el anime con doblaje en inglés.

¿Cuál es la historia de Gotōbun no Hanayome?

Si no eres familiar con la historia del anime Gotōbun no Hanayome, conocido en inglés como The Quintessential Quintuplets, esta se centra en como Futaro Uesugi, un estudiante pobre de segundo de preparatoria, consigue un trabajo como tutor privado que ofrece buena paga sin embargo todo se complica cuando resulta que sus alumnas son sus compañeras de clase y además hermanas quintillizas, una más hermosa que la otra.

Es así que los seguidores del anime de Gotōbun no Hanayome esperan que las aventuras de las hermanas continúen en la segunda temporada este 2021. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca el estreno de esta serie para traerte lo más reciente.

