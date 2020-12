ANIME: Estas son las peliculas más esperadas de 2021

Comencemos con Earwig and the Witch ya que si bien se estrenará en la televisión de Japón el 30 de diciembre, la versión en inglés de esta película de anime con animación 3D de Studio Ghibli será uno de las primeras en estrenarse en 2021 y es una de las cintas más esperadas pues es una arriesgada apuesta del legendario estudio de animación en el mundo de las producciones CG.

Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time es la película final de la saga ‘Rebuild’ de la franquicia. Originalmente programada para estrenarse en junio esta esperada cinta llegará a las pantallas de Japón en enero de 2021.

Continuando con el regreso en 2021 de las grandes franquicias de anime no podemos dejar de mencionar la película de Sailor Moon Eternal: The Movie la cual terminará de adaptar los dos últmos arcos del manga que no aparecieron en Sailor Moon Crystal por lo que no es de extrañar que sea una de las cintas más esperadas del nuevo año.

Sailor Moon Eternal: The Movie.

Más películas de anime que llegarán en 2021

Belle es el nombre de la esperada película del talentoso director Mamoru Hosoda que llegará en el verano de 2021. Belle regresa a los temas favoritos de Hosoda: el internet y la ciencia ficción como se vio en Digimon y Summer Wars.

Belle de Mamoru Hosoda.

La franquicia de My Hero Academia ha sido sin duda una de las más exitosas recientemente por lo que no es de extrañar que en 2021 llegará no solo la tercera película de la serie sino también la quinta temporada del anime.

My Hero Academia: The Movie.

Te recomendamos leer: ANIME: Free! confirma su útlima película para 2021 con un nuevo trailer

Yuri!!! On Ice: Ice Adolescence.

Por último tenemos la película de anime de Yuri!!! On Ice: Ice Adolescence la cual si bien no tiene fecha establecida aún llegará en 2021 para alegría de los fans quienes llevan tiempo pidiendo la llegada de esta cinta que lleva retrasándose desde 2019. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca estos grandes lanzamientos para traerte lo más reciente.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!