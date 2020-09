ANIME: El live action de “Kimi no Na wa” confirma un nuevo director

La próxima película live action de Paramount, Toho y Bad Robot que reimagina el exitoso filme de anime de 2016, Kimi no Na wa (Your Name), ha encontrado a su director y este es Lee Isaac Chung.

Chung ha sido elegido para dirigir la versión live action de Your Name, justo después de ser aclamado con su última película Minari, que fue adquirida por los estudios de Hollywood Plan B y A24 y ganó los Premios del Gran Jurado y del Público en Sundance 2020.

Sobre el equipo de Your Name: Live action

Chung dirigirá desde un guión de Emily V. Gordon (The Big Sick), quien hizo un borrador actualizado del guión escrito originalmente por Eric Heisserer (Arrival). Esta última versión de Kimi no Na wa en acción en vivo, parece estar en la misma línea que la versión anterior de la película.

A principios de 2019, se anunció que Marc Webb de Amazing Spider-Man dirigiría el guión de Eric Heisserer, y que la historia giraría en torno a "una joven nativa americana que vive en una zona rural y un joven de Chicago que descubren que pueden intercambiar sus cuerpos”.

La descripción continúa: “Cuando un desastre amenaza con cambiar sus vidas, ambos personajes deben viajar para encontrarse y salvar sus mundos”. A modo de comparación, el informe de Deadline sobre esta última versión live action de Your Name, sabe que se contará la historia de la siguiente forma:

“Dos adolescentes descubren que están intercambiando cuerpos mágicamente. Cuando un desastre amenaza con cambiar sus vidas, deben viajar para encontrarse y salvar sus mundos”. A continuación, te compartimos la trama original de su versión anime por Makoto Shinkai.

Foto: Your Name 2016

Trama original de Kimi no Na wa

El filme clásico de Kimi no Na wa, siguió a un chico de la ciudad de Tokio, Japón, y a una chica de un pueblo rural, que se despiertan un día y descubren que han intercambiado cuerpos. Al intentar investigar el fenómeno, ambos siguen pistas que los llevan hacia la vida del otro.

El giro de la película es que este encuentro de almas está sucediendo en el tiempo y en el espacio, y el niño pronto descubre que la niña y su ciudad fueron aniquiladas por un meteorito (cometa), tres años antes. Sin embargo, a través de la capacidad de cambiar de cuerpos, el niño puede transmitir un mensaje a la niña y anunciar el desastre, cambiando la historia.

Este filme de anime es el tipo de historia de “fantasmas romántico con un toque de ciencia ficción” que podría convertirse en una película live action verdaderamente épica.

Si bien no sabemos qué sucedió con Marc Webb en la silla del director, los fanáticos de Kimi no Na wa sin duda estarán felices de saber que un director asiático real tomará el mando. El director Makoto Shinkai, ya ha expresado su apoyo a esta reinvención de Hollywood.