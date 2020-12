ANIME: Drugstore in Another World: Slow Life of a Cheat Pharmacist llega en 2021

La serie de novelas ligeras de Drugstore in Another World: The Slow Life of a Cheat Pharmacist reveló además de que se estrenará en el verano de 2021, información del staff y elenco detrás del anime.

El éxito de la serie de novelas ligeras de Drugstore in Another World: The Slow Life of a Cheat Pharmacist ha asegurado que esta consiga una adaptación al manga y anime en 2021.

Entre estos últimos se encuentran los actores Jun Fukushima como Reiji Kirio, Risae Matsuda como Noella, Akane Kumada como Mina, Satsumi Matsuda como Elaine, Mariko Higashiuchi como Annabel y Fumiko Uchimura como Ejiru. El anime de Drugstore in Another World: The Slow Life of a Cheat Pharmacist será dirigido por Masafumi Sato para EMT Squared con guión de Hiroko Kanasugi y diseño de personajes de Etsuko Sumimoto.

La primera novela ligera original de la serie será estrenada en inglés en mayo de 2021 por parte de Seven Seas Entertainment mientras que Drugstore in Another World: The Slow Life of a Cheat Pharmacist será adaptada de igual forma al manga en marzo de 2021.

¿Cuál es la historia de Drugstore in Another World?

La historia de Drugstore in Another World: The Slow Life of a Cheat Pharmacist se centra en Reiji, un empleado corporativo que se ve transportado a un mundo de fantasía donde descubre que puede crear pociones de más alto nivel que lo que debería. Aprovechando esto Reiji logra abrir una farmacia donde se dedica a curar a toda clase de criaturas mágicas.

Es así que la adaptación de Drugstore in Another World: The Slow Life of a Cheat Pharmacist se suma a la lista de anime que llegará en 2021. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca esta serie para traerte lo más reciente.

