ANIME: ¡Crunchyroll anuncia la llegada de nuevos doblajes!

Crunchyroll ha generado revuelo en redes tras confirmar que cinco de las más populares series de anime de la plataforma de streaming tendrán doblaje al español durante la primera temporada de este nuevo año 2021.

Crunchyroll anunció la llegada del doblaje de cinco de los animes más populares en la plataforma de streaming.

En esta temporada de invierno serán los animes de Jujutsu Kaisen, Burn The Witch, Dr. Stone, The Hidden Dungeon Only I Can Enter así como la serie original de Crunchyroll: So I’m a Spider, So What? los que reiban estos nuevos doblajes.

Porque ustedes lo han pedido, ¡estos serán nuestros nuevos doblajes para la primera temporada del año! ✨



Los capítulos de estas series llegarán al catálogo de anime de Crunchyroll no solo en español latino sino también en portugués, francés y alemán, demostrando una vez más el compromiso de la plataforma con las audiencias internacionales.

Dr. Stone: Uno de los doblajes más esperados en Crunchyroll

De entre todos los doblajes anunciados por Crunchyroll en su cuenta oficial de Latinoamérica el más esperado es sin duda el del anime de Dr.Stone, serie que regresa a la plataforma con su segunda temporada mostrando la batalla entre el Reino de la Ciencia y el Imperio Tsukasa.

Crunchyroll anunció la producción de cuatro nuevos doblajes, asi como la continuacion del 2do arco del anime Jujutsu Kaisen, al español.



Los nuevos animes con doblaje seran:

✔Dr. Stone: Stone Wars

✔Burn The Witch

✔Ore dake Haireru Kakushi Dungeon

Es así que Crunchyroll ha prometido a los fanáticos del anime un gran inicio de temporada y de año con la llegada de estos esperados doblajes. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca las novedades de esta plataforma para traerte lo más reciente.

