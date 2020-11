ANIME: Cells at Work! Black presenta nuevo tráiler y anuncia fecha de estreno

El tráiler más reciente para el anime de Cells at Work! Black muestra que tan insalubre puede ser un cuerpo para las células dentro de el. Junto al nuevo avance se anunció que la fecha de estreno de esta serie será el 9 de enero de 2021.

Junto al lanzamiento del segundo tráiler del anime de Cells at Work! Black se reveló este nuevo póster de la serie.

Cells at Work! Black se estrenará de manera conjunta con la segunda temporada de su contraparte ‘saludable’: la serie de anime Cells at Work! en Tokyo MX y estaciones afiliadas de Japón. Se prevé que posteriormente llegue a América aunque aún no existe aún una fecha anunciada.

De acuerdo a la información anunciada junto al tráiler de Cells at Work! Black se han unido al elenco del anime Hekiru Shiina como Macrófago, Sarah Emi Bridcutt como Hepatocito y Daisuke Hirakawa como el Comandante Célula Cerebral.

Más detalles e historia del anime de Cells at Work! Black

De la mano con el lanzamiento del tráiler se anunció que la banda POLYSICS interpretará tanto el opening como el ending del anime de Cells at Work! Black. ‘Hashire!’ será el opening mientras que ‘Ue o Mukaite Hakobou será el tema de cierre en colaboración con las voces de Glóbulo Rojo y Glóbulo Blanco, los actores Junya Enoki y Yoko Hikasa respectivamente.

Te recomendamos leer: ANIME: Cells at Work! Es la serie que necesitas ver y un médico real lo confirma

La historia del anime de Cells at Work! Black se centra en lo que ocurre cuando un cuerpo nunca ha sido saludable de la mano de Glóbulo Rojo y su amiga Glóbulo Blanco quienes tendrán que enfrentar situaciones derivadas del alcoholismo, tabaquismo y disfunción eréctil del cuerpo en el que están. ¿Qué te ha parecido el tráiler de esta serie? En La Verdad Noticias seguiremos pendientes para traerte lo más reciente de este estreno para 2021.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!