ANIME: 5 películas de anime espeluznantes que deberías ver este Halloween

Halloween se acerca. Y cuando se trata de películas del mundo de la animación japonesa, hay muchos fantasmas y sustos que son perfectos para la temporada. Desde vampiros hasta virus horribles, hay una película de anime para satisfacer a todos los cinéfilos que buscan terror.

Ahora, con Halloween a solo unos días de distancia, parece apropiado mirar algunas de las películas de anime más aterradoras. Ya sean del tipo de terror tradicional o de algún género típico que no da miedo, algunos títulos notables merecen ser parte de tu maratón de películas espeluznantes. Entonces, sin más preámbulos, aquí hay 5 películas de anime de miedo que debes ver este Halloween.

5. El viaje de Chihiro

Aunque la mayoría recordará El viaje de Chihiro como algo más en el lado mágico, hay un trasfondo aterrador en esta obra maestra de Hayao Miyazaki. Desde la introducción, que presenta a los padres del protagonista convirtiéndose en cerdos, hasta el aterrador momento en que el espíritu No-Face causó estragos en la majestuosa casa de baños, esta película de Studio Ghibli tiene toneladas de imágenes horribles.

Pero lo que está en el centro de El viaje de Chihiro es una cualidad espeluznante que ni siquiera las películas de anime más violentas parecen comprender. Algunos diseños extraños hacen que tu mente viaje a un lugar incómodo, junto con fragmentos de melodías horribles dentro de la exuberante partitura de Joe Hisashi, todo eso insinúa lo más aterrador de todo dentro de la historia: la idea de crecer.

4. Blood: The Last Vampire

Si estás de humor para la película de vampiros más moderna, esta te tiene cubierto. Blood: The Last Vampire no solo es estéticamente perfecto para Halloween, sino que también tiene algunas de las secuencias de acción más espeluznantes del anime, del tipo que hará que tu pulso se acelere con una alegría llena de horror.

De los maestros de animación de Production I.G., la película cuenta la historia de una niña llamada Saya, una cazadora de una especie llamada Chiropterans que empuña una katana. Conocida por ser el último vampiro "original" que queda, Saya exhibe habilidades sobrenaturales que le permiten enfrentarse a sus enemigos que cambian de forma parecidos a murciélagos. La película narra una de sus misiones y los increíbles esfuerzos que hará para terminar el trabajo, sin importar el costo.

3. Wicked City

Conocido en la historia del anime como el debut como director de Yoshiaki Kawajiri (cuyo trabajo aparecerá varias veces en esta lista), Wicked City se ha mantenido como un clásico del anime desde su lanzamiento en 1987. Y con su diseño de personajes característico y su trabajo de guión gráfico, esta extraña fantasía oscura el horror continúa sorprendiendo a nuevos fanáticos hasta el día de hoy.

Basado en el libro del mismo nombre, Wicked City cuenta la historia de un universo alternativo, uno que coexiste con el mundo de los demonios y un grupo policial que se creó especialmente para enfrentarse a estas criaturas de la noche. Imágenes burdas, atrevidas hasta la médula, esta película funciona como un ejemplo perfecto de mostrar las raíces del anime de terror moderno, al mismo tiempo que es un trabajo único en animación que nadie se ha atrevido a intentar replicar desde entonces.

2. Princesa Mononoke

Si eres de los que se asustan con los estragos causados en la naturaleza, entonces Princess Mononoke podría ser la película más aterradora de nuestros tiempos modernos. Claro, presenta ese toque mágico de fantasía por el que la gente de Studio Ghibli es conocida, pero a diferencia del otro trabajo de Miyazaki, esta película tiene un borde distintivo de madurez y no retiene nada.

Criaturas demoníacas, asesinatos en masa, maldiciones mortales: la princesa Mononoke tiene un poco de todo y al mismo tiempo enseña una lección que incluso en 2019, debemos recordar una y otra vez; que la naturaleza, cuando se la maltrata, devolverá el golpe de la manera más aterradora.

1. Perfect Blue

A veces, las historias más horribles son las que tienen lugar en un entorno del mundo real, y ese es ciertamente el caso cuando se trata del notable clásico de Satoshi Kon, Perfect Blue. Sirviendo de inspiración para Black Swan de Darren Aronofsky, la película describe el ascenso y la caída de un ídolo del pop japonés y cómo la búsqueda de la perfección hará las cosas más destructivas para cualquier individuo.

Desde los tributos bellamente manejados a Hitchcock, hasta la asombrosa animación, todo entra en juego para hacer que el resultado de esta película sea uno de los más inquietantes e inquietantes en la historia del anime. No, no hay monstruos o fantasmas reales, pero los horrores en exhibición te dejarán temblando en tus asientos desde Halloween en adelante.