ANIME: 5 mejores maestros y mentores de anime

Todo el mundo necesita algunos profesores, formadores y mentores para que puedan aprender nuevas habilidades y, al hacerlo, también aprendan algo sobre sí mismos. El mundo del anime no es diferente, donde hay todo tipo de maestros y mentores listos para nutrir y perfeccionar los talentos del protagonista.

Un buen maestro no solo te capacitará y perfeccionará tus habilidades, sino que también actuará como un modelo a seguir y te animará a ser lo mejor posible en todo momento. De hecho, algunos mentores y entrenadores pueden ir al frente del mal y arriesgar sus vidas por sus estudiantes o por una causa.

Gran Torino (My Hero Academia)

Gran Torino de My Hero Academia

El héroe profesional retirado conocido como Gran Torino tiene todo tipo de hazañas en el mundo de héroes de My Hero Academia. No solo fue un héroe poderoso en su mejor momento juvenil (y más alto), sino que también fue quien entrenó al héroe más importante del mundo, ¡All Might!

Dice mucho si el héroe principal te debe su carrera, y Gran Torino demuestra ser un mejor instructor para Izuku que All Might. Aunque en la cima del mundo de los héroes, All Might no pudo aprovechar el potencial de Izuku como lo hizo Gran Torino. Este pequeño anciano tiene la astucia y el instinto adecuados para mejorar enormemente las habilidades de Izuku en poco tiempo. ¡Impresionante!

Rukia Kuchiki (Bleach)

Rukia Kuchiki de Bleach

La serie de Shonen Bleach tiene otros profesores más experimentados como Yoruichi y Zangetsu, ¡pero ninguno es tan divertido de ver como Rukia! Y para su crédito, no tiene experiencia como maestra, pero hizo un buen trabajo criando a Ichigo como un Soul Reaper sustituto una vez que obtuvo los poderes de Rukia.

Bajo su tutela, Ichigo era un buen cazador de Hollow, dado su nivel de experiencia. Rukia también es una experta en kido, y sin duda será una buena maestra de kido ahora que es la nueva capitana del Escuadrón 13.

Kanao Tsuyuri (Demon Slayer)

Kanao Tsuyuri de Demon Slayer

El exitoso anime Demon Slayer muestra a luchadores de espadas chocando con monstruos en un entorno de alta fantasía, no muy diferente a InuYasha o Bleach antes. Ahora tenemos a otra jovencita como Rukia, en la forma de Kanao Tsuyuri.

No habla mucho, pero esta chica pasó de ser una esclava oprimida a una experta en lucha con espadas entre los Demon Slayers. Su régimen de entrenamiento es duro y exigente, pero no siempre se ve o se siente como un trabajo. Practica con ella y dominarás la técnica para matar demonios como lo hizo Tanjiro.

Izumi Curtis (Fullmetal Alchemist: Brotherhood)

Izumi Curtis de Full Metal Alchemist: Brotherhood

En su mayor parte, la residente de Dublith conocida como Izumi Curtis no se identifica con los alquimistas, por lo general se presenta como una simple ama de casa. ¡Pero no se deje engañar por su modestia! La Sra. Curtis es una alquimista altamente capacitada, lo suficiente como para convertirse en uno de los sacrificios elegidos por el Padre en el Día Prometido.

Aunque reacia a aceptar a los hermanos Elric como estudiantes, los transformó en brillantes alquimistas, ya que comprende a fondo la filosofía y los conceptos básicos de la alquimia. "Uno es todo, y todo es uno". Ella también les enseñó a los niños algunas habilidades de artes marciales de primer nivel, que salvaron la vida de Ed más de una vez.

Jiraiya (Naruto)

Jiraiya de Naruto

Por último, el ninja Sanin conocido como Jiraiya es fue introducido en la serie una vez que el Tercer Hokage perdió la vida en la batalla. Sí, hay algunas razones por las que Jiraiya también podría ser considerado uno de los peores maestros que existen. Pero el mérito es merecido, ya que el desagradable exterior de Jiraiya esconde a un hombre mayor astuto y profundamente afectuoso.

TE PUEDE INTERESAR: ANIME: 5 películas de anime espeluznantes que deberías ver este Halloween

Jiraiya aceptó a Naruto como a un padre, y le enseñó a este joven ninja a dominar el Rasengan con medios poco ortodoxos. Y fuera de la pantalla entre Naruto y Naruto: Shippuden, el entrenamiento de Jiraiya transformó a Naruto en una auténtica potencia de un ninja, a la par con cualquier Jonin.